En diálogo con La Opinion Austral, el sacerdote magallánico señaló que “cuando el río suena es porque piedras trae, o sea, todo lo que se habla sobre ética es porque existe un mar de fondo que es precisamente el déficit (ético) que experimentamos en la sociedad”.

Punta Arenas, (Corresponsal).- Nunca se ha hablado tanto de ética como en los últimos años, dice el sacerdote magallánico Marcos Buvinic, doctor en Teología y director de Seminario (en la ciudad de Talca) por muchos años, hasta que se definió en regresar a su tierra, lo que “para mí ha sido algo muy grato”, señaló en entrevista con La Opinión Austral.

Hace muy poco tiempo el obispo de Magallanes Bernardo Bastres lo designó párroco de la iglesia de Fátima, un templo emblemático (sufrió un atentado hace años) ubicado en el corazón de la población 18 de Septiembre, en la parte alta de la ciudad donde residen más de 20 mil personas. Incluso, años atrás se pensó en convertirla en comuna, luego la idea se detuvo, pero de pronto alguien la reflota y se vuelve sobre el tema.

Buvinic es un hombre carismático y, lo que es importante, como fue profesor, expone muy bien los temas. Esto, dicho con sencillez y mucha claridad.

“Hablando de ética, agrega, cuando el río suena es porque piedras trae, o sea, todo lo que se habla sobre ella, de estándar ético, necesidades éticas, sobre valores éticos es porque existe un mar de fondo que es precisamente el déficit (ético) que experimentamos en la sociedad. La convivencia social no se sostiene si no existe un núcleo firme de valores tales (éticos). Una democracia no se sostiene, enfatiza, si no existe un núcleo firme de ellos. Sin eso, se destruye la confiabilidad y todos los límites de las relaciones humanas. Hoy día es precisamente la ausencia o el debilitamiento de ese núcleo de valores y sobre los cuales hablamos”.

Señala el periodista que se acepta por ética, y así está escrito en más de una obra, que “corresponde al comportamiento de un hombre o de una mujer en el medio en que vive”. “Reconozco, agrega, que se trata de una definición quizás demasiado breve, además hoy cualquier cosa pequeña se dice… esto va contra la ética y es corrupción. Así, se juntaron las 2 cosas”, añade el corresponsal.

“Es que precisamente este comportamiento, responde Marcos Buvinic, este comportamiento del ser humano se funda en valores, o sea, tal cosa (comportamiento) no es el azar, responde a intereses. Toda persona tiene sus asuntos personales, pero, advierte, cuando ellos tocan la convivencia social deben fundarse en valores que son aceptados por todos, por ejemplo, la honestidad, cita, la verdad, el cumplimiento de los compromisos asumidos. Ese comportamiento que se refiere a la ética, se funda, como te decía, en valores. Ahora… ¿cuál es el problema… por qué se identifica muchas veces la falta a la ética con corrupción? precisamente valor como la honestidad, la solidaridad, el interés público ya no son considerados (valores), que sustenten la acción de la persona humana, en la sociedad, en la política, en los negocios, en la convivencia familiar, incluso. Al caer los valores, señala, evidentemente cae la ética, y… ¿en qué se transforma eso… en corrupción?, subraya.





La ambición ¿un antivalor?

Todo depende qué sea lo que ambiciona el ser humano, responde de partida cuando se le consulta sobre la ambición de las personas. Ella se refiere a los intereses que mueven al ser humano a actuar en tal o cual dirección y puede haber intereses buenos y malos, intereses que ayudan al buen funcionamiento social o intereses individualistas, aquellos en que busco mi propio beneficio o el bien común. Es decir, la búsqueda de un determinado (interés) en sí mismo no es malo, ejemplo, cita, una persona que desarrolla una actividad de servicio público recibe una determinada contribución económica por lo que hace, como autoridad, como político, dirigente o lo que sea… ahora bien, si no la hace en función del servicio público se transforma simplemente en un aprovechador.

Así de simple y claro.





Gran interés

Señala el periodista que en noviembre son las elecciones en Chile, y lo que llama la atención entre otras cosas es el alto número de interesados en ser parlamentarios. La gente en general señala… los sueldos deben ser muy buenos, los taxistas lo indican en las conversaciones con sus pasajeros. Tú crees que van a eso, por hacer el bien, o existe entre medio alguna otra cosa, como por ejemplo, sueldos buenos…