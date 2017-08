Fragmentos de nuestra historia

Expedición terrestre argentina al Polo Sur

Antecedentes, origen y desarrollo. Actividad científica y técnica





Como un sencillo homenaje al general Jorge E. Leal, y todos los integrantes de esa misión. El título del diario La Opinión era “Éxito de la Expedición militar al Polo” el 11 de diciembre de 1965.





Continuación…





“Base Sobral durante la larga noche polar, sólo podía mantener comunicaciones radiotelefónicas con base Belgrano, dado que el equipo de radio de mayor potencia que la mantenía ligada con Buenos Aires y el resto del mundo, había quedado fuera de servicio. No disponían de repuesto y no existía la posibilidad de hacerlo llegar hasta que no transcurriera la noche polar. Base Sobral no tenía médico y eso inquietaba a los hombres de base Belgrano, resolviéndose que cuando se contara con la luz suficiente, se efectuaría el relevo aéreo del personal. Los últimos días de septiembre se presentaron favorables para el vuelo, si bien la temperatura era muy baja, 40° bajo cero, el avión inició su vuelo hasta base Sobral. Cuando regresaba con cuatro hombres, las condiciones meteorológicas empeoraron. Pronto se encontraron volando entre nubes; comenzó la formación de hielo en los planos de la máquina y el piloto se vio obligado a un aterrizaje de emergencia entre niebla y blanqueo, a una distancia de 120 km. de base Belgrano. El Cessna al tocar el suelo sumamente irregular se partió en dos y fue gracias a la pericia del piloto, sargento ayudante Julio G. Muñoz, que sus ocupantes resultaron ilesos.

Este veterano aviador de la Antártida participó activamente en la expedición del entonces coronel Pujato; más tarde, integró la tripulación del avión de la Fuerza Aérea Argentina que realizó el vuelo transpolar. Su acción, su coraje, su capacidad y veteranía Antártica, muy pocos la conocen. La radioestación de base Belgrano captó el mensaje del avión, sin poder determinar la posición. La búsqueda se inició de inmediato por vía terrestre con resultados negativos. El blanqueo persistió durante algunos días. Este fenómeno propio de las zonas polares se caracteriza porque las formas del terreno aparecen totalmente esfumadas, no hay contornos, perspectiva, ni horizonte; ejerce una influencia indecible sobre el ser humano, la visibilidad es nula, el único medio de orientación es la brújula y se avanza como en medio de una nube. Es fascinante y a la par obsesionante si dura varios días. Es difícil que el lector logre imaginar lo que significa marchar en esta situación o esperar un auxilio en ese desierto blanco, tan vasto, tan inmaculado e inconmovible, en su uniformidad glacial de absoluto silencio. Recién entonces el ser humano siente su pequeñez y su fragilidad y adquiere conciencia de la real dimensión de su intrepidez. Pocos días después del accidente llegaba proveniente de base Matienzo el avión que partiendo desde Buenos Aires traía la misión de realizar el vuelo transpolar; acudían en apoyo nuestro y en él viajaba también el coronel Leal, quien pocos días después asumiría el mando de la expedición al Polo Sur. Nuestro pequeño avión fue localizado desde el aire por el comandante Mario Olezza, tripulante del avión Douglas TA-05. Posteriormente un grupo terrestre a las órdenes del capitán Gustavo A. Giró e integrado por el comandante Jorge Muñoz, los sargentos primeros Roberto Carrión, Ramón Villar, Raúl Rodríguez, Carlos. G. Bulacios, Rubén Malziniatian y cabo Oscar Alfonzo, rescató a los ocupantes del avión accidentado, piloto sargento ayudante Julio G. Muñoz, teniente Adolfo Goetz, sargento primero Adolfo Moreno y cabo primero Leonardo Guzmán, empleando tres tractores y dos trineos tirados por perros”.





Continuará…





