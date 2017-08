Turismo Nacional Clase 2

Protagonismo santacruceño en el autódromo de Toay

Con diferentes resultados, los pilotos de Río Gallegos completaron ayer las tandas de clasificación en el autódromo de La Pampa, escenario para la nueva fecha del campeonato de Turismo Nacional Clase 2. Ariel Michieletto, Gerónimo Núñez y Gastón Grasso buscarán sumar puntos.

Con 21º grados de temperatura y con más de 50 km de viento, tuvieron lugar ayer en el autódromo de Toay, en La Pampa, las 3 series del competitivo Turismo Nacional Clase 2, contando con una nueva presentación del volante de Río Gallegos Gerónimo Núñez, quien largó 7° en la 3ª batería y terminó 6, de modo que hoy deberá largar 18º la gran final con el Clio N° 56 alistado por el GR Racing, de Gabriel Rodríguez, motorizado por Diego Gavilán.

En la jornada del viernes “Gero”, pese a haber arrancado muy bien en los entrenamientos generales, estuvo complicado en la 1ª clasificación ya que sufrió un despiste, no pudiendo redondear la vuelta ideal. De todas maneras, para la 2ª y definitiva clasificación de ayer, mejoró considerablemente para terminar 21º en los tiempos generales.

Muy buen trabajo que se vería reflejado en la 3ª serie, donde largó 7° y quedó 5° rápidamente, pero más tarde un despiste lo obligaría a retrasarse. De todas maneras, más tarde se repuso y terminó 6º. Buena tarea donde hoy en la gran final se buscará terminar dentro de los 20º para sumar algunos puntitos en una pista sumamente difícil y donde el motor juega un papel casi excluyente para tener aspiraciones concretas de ir para adelante.

Gerónimo Núñez: “Contentos con lo hecho en la serie. Si bien penamos el viernes en la 1ª qualy por un despiste, hoy (por ayer), en la 2ª y definitiva, mejoramos mucho. Nos metimos 21 en gran tarea, muy cerca de la punta. En la serie avancé mucho en las primeras vueltas, pero luego apareció un Auto de Seguridad. En el relanzamiento nos despistamos, perdiendo algunos lugares, pero recuperamos para terminar 6°. Seguimos aprendiendo y sumando horas de dura carrera. Esperemos llegar para sumar algunos puntos. Gracias a todos los sponsors que nos siguen, amigos, familia y gente de Río Gallegos que nos apoya”.





Gastón

Un fin de semana muy complicado viene teniendo el volante de Río Gallegos Gastón Grasso, quien el viernes en la 1ª clasificación tuvo que cambiar la planta impulsora en el Toyota Etios N° 5 asistido por el GR Racing de Gabriel Rodríguez y motorizado por Oscar “Pincho” Castellano, debiendo cargar 30 kg sumados a los otros 30 kg que tiene por campeonato, de modo que afronta este fin de semana con 60 kg. en la unidad japonesa.

En la 1ª clasificación Grasso quedó 27º a 1s303/1000. Si bien ayer, en la 2ª y definitiva “qualy” mejoró en 1/10 su registro del viernes, el sureño cambió nuevamente el motor quedando 28º a 1s286/1000. En la serie pudo remontar hasta el 7º puesto aunque después cayó al 10º lugar, debiendo conformarse con el 10º puesto final ya que se pena con falta de potencia.

Hoy, en la gran final, largará 29º y le espera una durísima y ardua tarea. Se buscará llegar, pero penando con la falta de potencia. Se va a hacer muy difícil remontar ya que se está muy pesado y, en un circuito sumamente rápido, el avance es dificilísimo. Gastón anhela llegar para sumar algunos puntitos dentro de los 20º, pero no la tiene fácil. Va en vivo a partir de las 12:30 por Canal 7 TV Pública.

Gastón Grasso: “Estamos penando muy mucho con el motor. El viernes se rompió la planta impulsora y la cambiamos (cargamos 30 kg. más a los 30 kg. que ya teníamos). No obtuvimos los resultados esperados, de modo que la cambiamos de nuevo. En la 1ª serie no pude defenderme tras largar 10º. Llegamos a estar 7º, pero luego perdimos rendimiento. Será muy duro la final largando 29º. Espero poder llegar dentro de los 20º. No se puede hacer nada, sólo esperar terminar el fin de semana de manera decorosa y dentro de los 20º, a ver si sumamos algo. Saludar a todos los sponsors, amigos, medios y gente que nos sigue con su apoyo”.





Ariel

Tomás Bergallo venció en la primera serie. El piloto chaqueño, líder del certamen, llevó al Renault Clio del equipo MG-C Competición a la primera posición de la primera serie luego de seis vueltas disputadas, superando a Sebastián Pérez y Pablo Ortega. Sebastián Pérez aseguró la primera posición en la partida y Tomás Bergallo buscaba avanzar sobre Ariel Michieletto, quien intentó defenderse del ataque del chaqueño, no logrando neutralizar su avance y ascendiendo al segundo lugar en la ese veloz. Al cierre de la primera vuelta, el bahiense Pérez lideraba sobre Tomás Bergallo, Ariel Michieletto, Pablo Ortega, Maximiliano Bestani y Fernando Ayala.

El planteo de Pérez buscaba evitar que el chaqueño Bergallo use la succión como herramienta para avanzar al primer puesto, logrando el Chevrolet Classic alejarse del Renault Clio que alista el equipo MG C Competición. Detrás de los dos citados, Ariel Michieletto defendía de Pablo Ortega el tercer puesto de la prueba con media serie disputada, en donde comenzaron los puntuales ataques de Bergallo hacia el primer puesto. Un primer intento, en la primera curva del circuito antes de abrir el cuarto paso oficial, no tuvo el resultado deseado por el chaqueño.

La diferencia de 0s285/1000 que mantenía Pérez se redujo notoriamente y, nuevamente en la cuarta uno al abrir la quinta vuelta, Bergallo atacó al líder de la carrera, quien de manera correcta defendió su condición de líder. Esta disputa acercó a Ariel Michieletto, Pablo Ortega, Maximiliano Bestani y Fernando Ayala a la disputa por la primera posición de la carrera, dado que la diferencia entre el líder y el sexto clasificado superaba apenas el primer segundo de diferencia.