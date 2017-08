Campeonato Argentino

Los pelotaris compiten por el título de campeón Infantil

En el Atlético Boxing Club se está desarrollando el Campeonato Argentino Infantil de Pelota a Paleta. Santa Cruz está representada por cuatro parejas. La competencia, que finalizará hoy, cuenta con la participación de cinco federaciones.

El Atlético Boxing Club es sede del Campeonato Argentino de Pelota a Paleta. 1 de 3 de 3

En el trinquete del Atlético Boxing Club comenzó a disputarse el Campeonato Argentino Infantil de Pelota a Paleta. La competencia, avalada por la Confederación Argentina de Pelota, cuenta con la participación de las Federaciones de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Salta y Santa Cruz.

Durante la primera jornada, Rubén Gargaglione, de la Escuela Albiverde, manifestó a La Opinión Austral: “Fue un poquito inoportuno el corte de luz, pensábamos arrancar un poco más temprano, demoró un poco el arranque. Tenemos dos canchas disponibles, así que si llegamos a estar apremiados de tiempo mudaremos algunos partidos a la cancha de San Martín que está en óptimas condiciones para poder jugar. En esta cancha (la de Provincias Unidas) las líneas están todas marcadas, muchos chicos lo transmiten por Internet y es mucho mejor la cancha verde porque la pelota blanca con fondo verde se ve mucho mejor, en cancha blanca con pelota negra es más difícil, por el movimiento, al ser tan rápido, no se ve”.

Sobre el arribo de las delegaciones comentó: “Arrancamos el miércoles a la noche, los entrerrianos llegaron temprano, querían aclimatarse a la cancha, vinieron un par de días antes para acomodarse. Ayer llegó Salta y Buenos Aires y hoy a la mañana, Chubut, vinieron en micro y también tuvieron complicaciones por las nevadas, tuvieron que venir despacio, estuvo un poco cortada la ruta, pero llegaron”.

Consultado sobre la predisposición de las federaciones, señaló: “No quieren venir a Santa Cruz por la distancia, están acostumbrados a moverse muchos menos kilómetros, están el centro del país, hacen 300-400 kilómetros y están en un radio cercano, en cambio cuando tienen que ir a Salta o Río Gallegos, es un poquito complicado y por ahí no están acostumbrados a hacer ese tipo de gastos. Nosotros lo planificamos con varios meses de antelación, entonces no se nos hace tan difícil, es difícil pero hay que hacerlo con tiempo, trabajando, más hoy en día donde está complicada la situación de la provincia y prácticamente no hay ayuda de ningún tipo, es todo a pulmón”.

En cuanto al Argentino Pre Infantil, adelantó: “Se realiza en noviembre en Pringles, tenemos ganas de ir, tenemos una parejita que estamos preparando y estamos en condiciones, es factible”.





En competencia

Por otra parte, sobre los representantes santacruceños, el entrenador “Nano” Pérez detalló: “Tuvimos la suerte de poder meter cuatro parejas representándonos. Tenemos dos parejas sólo con titulares y después las otras con suplentes. En la pareja A está Luciano González y Franco Frizon, la pareja B: Sebastián Méndez con Daniel Figueroa y Emanuel Montiel de suplente. Después la C, Lucas Pagani y Tiziano Herrera, Nico de suplente. La D con Matías Valderas y Martín Artigas, todas las fichas a ellos”.

En cuanto a la preparación, destacó: “Desde el momento que supimos las categorías tuvimos el grupo seleccionado y estuvimos viendo los niveles para ver cómo nos acomodábamos, venimos hace dos meses preparándonos para este torneo. En la cabeza la competitividad de los chicos está intacta y lo que siempre les remarco es divertirse”.