Calendario Escolar

Mestelán: “el cambio es absurdo e inaplicable”

Para la diputada y docente Gabriela Mestelán las medidas anunciadas por el Consejo Provincial de Educación “sólo cierran en las ideas y en los papeles de las autoridades, pero son materialmente imposibles de aplicar en las escuelas”.

A la par que calificó la decisión de “unilateral e improvisada”, sostuvo que la readecuación del calendario escolar 2017 para que inicie el 14 de agosto y culmine el 31 de marzo de 2018, conviviendo con el calendario original que terminará el 22 de diciembre, es un absurdo.

“Esto significa que hay alumnos que tendrán que convivir en el mes de marzo con el comienzo del ciclo lectivo 2018 y la finalización del ciclo lectivo 2017”, ratificando lo “absurda, inaplicable e improvisada” que es la medida.

Máxime cuando, indicó, “la realidad demostró que el pasado lunes 14 no hubo clases porque algunas escuelas estuvieron afectadas al acto eleccionario, otras porque los docentes estuvieron de retención de tareas por no haber cobrado sus salarios, en otras no las hubo porque no están los edificios en condiciones, y en otras porque no se ha hecho el ofrecimiento de cargos para que los espacios curriculares tuvieran docentes que den clases. En definitiva, ni siquiera empezó lo que unilateralmente dispusieron que debía comenzar de nuevo”, describió.

La diputada de Encuentro Ciudadano también recordó que los ofrecimientos de cargos “se hacen en febrero de cada año y estamos en agosto” y calificó de “inadmisible que a ocho meses de iniciado el año aún haya escuelas en las que no se solucionaron los problemas de infraestructura”.

Pero analizó Mestelán que las autoridades de Educación “parecieran no comprender la complejidad del drama educativo: por eso insisten en decidir unilateralmente y de manera improvisada acciones que sólo atienden las coyunturas, estableciendo los porcentajes de clase para tener receso invernal, la readecuación del calendario escolar, aquello que denominan ‘dispositivos’, ‘protocolos’, ‘tutorías’. Necesitamos políticas de Estado que enfrenten el drama más profundo que es la desigualdad y que asuman seriamente el desafío impostergable de hacer posible la equidad educativa”, concluyó.