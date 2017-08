Turismo Nacional Clase 2

Michieletto 4° en La Pampa

Ayer, en el circuito de Toay, provincia de la Pampa, se realizaron las primeras clasificaciones correspondientes a una nueva fecha del Turismo Nacional. Con presencia de pilotos santacruceños en la Clase 2, Michieletto fue el mejor posicionado, a Grasso lo volvieron a recargar y quedó relegado.

Michieletto va por más.

Alejandro Bucci cerró el primer día de actividad dominando la primera tanda clasificatoria de Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa), escenario de la 8º fecha del Campeonato Argentino 2017. El santafesino, con un Ford Fiesta Kinetic, estableció 1m25s377/1000 para el giro más rápido, encabezando un lote de seis pilotos cuyas marcas y modelos son distintos entre sí.

Joel Borgobello pasaba en primera posición al cabo del primer paso oficial de la clasificación para los pilotos del Grupo B, estableciendo 1m25s861/1000, pero Julián Lepphaille lograba superarlo al establecer 1m25s655/1000. Ganaba Lepphaille la clasificación superando a Joel Borgobello y Matías Menvielle, pero al cierre de su primer paso oficial era Sebastián Pérez quien pasaba al primer lugar con un registro de 1m25s535/1000, dejando a Lepphaille al segundo puesto por tan solo 0s045/1000.

La disputa por el segundo lugar tenía también a Lucas Mohamed como protagonista, dado que el tucumano podía superar a Julián Lepphaille por solo 0s023/1000, para ser el nuevo escolta del bahiense Sebastián Pérez, quien cerró el primer corte clasificatorio siendo el piloto más rápido de la clasificación, aunque a cuatro décimas de la primera referencia del fin de semana que obtuvo Alejandro Bucci. Miguel Ciaurro, quien había dominado el primer entrenamiento, logró el sexto tiempo sobre un total de trece pilotos que lograron un registro clasificatorio.

Con el Grupo C en pista, quien marcaba la mejor referencia parcial era Juan Martin Eluchans, ubicado en la octava posición de la clasificación, a poco más de medio segundo del tiempo establecido por Sebastián Pérez. El piloto residente en Chascomús cerraba un segundo paso más veloz y avanzaba un puesto, siendo ahora el séptimo en la hilera oficial. De este grupo, era el único piloto en colocarse dentro de los primeros diez clasificados, pues Juan Pablo Pastori se ubicaba en la 14º posición, siendo el segundo piloto más veloz de este corte.

Cerró la actividad el Grupo A, en donde Marcos Fernández pasaba a liderar la clasificación con su primera vuelta establecida en 1m25s529/1000, adelantando por 0s006/1000 a Sebastián Pérez, segundo. El puntano encabezaba un lote de seis pilotos comprendidos en 0s057/1000 hasta que Alejandro Bucci pasaba a ser el dueño de la pole 1m25s377/1000, seguido por Marcos Fernández y Sebastián Pérez. Lucas Mohamed caía al cuarto puesto y Ariel Michieletto ascendía al quinto lugar, en una exigencia clasificatoria que comprendía 22 autos ubicados en el primer segundo de diferencia.

Faltando un minuto para el final de la tanda, Pablo Ortega avanzaba al segundo puesto, lo cual permitía que en las seis primeras posiciones se ubicaran seis marcas distintas entre sí, tendencia que no se varió dado que Alejandro Bucci (Ford Fiesta Kinetic), ganó la primera clasificación de Clase Dos. Pablo Ortega (Fiat Palio), Marcos Fernández (Renault Clio), Sebastián Pérez (Chevrolet Classic), Lucas Mohamed (VW Gol Trend) y Ariel Michieletto (Peugeot 208) completaron las primeras ubicaciones de esta clasificatoria que tuvo 22 autos dentro del primer segundo de diferencia.

Finalizada la clasificación, y por no respetar el Artículo Nro. 10 del Reglamento de Campeonato (Clasificaciones), a los pilotos Pablo Ortega, Gastón Grasso, Juan Pablo Koch, Tomás Bergallo y Ever Franetovich les fueron retiradas sus mejores vueltas clasificatorias. Alejandro Bucci no vio alterada su condición de poleman, quedando por delante de Marcos Fernández, Sebastián Pérez, Ariel Michieletto y Lucas Mohamed, entre las principales posiciones. Hoy, a las 10:50, se disputará la segunda clasificación con la que se definirá una planilla general y las grillas de series. (Fuente APAT – LOA)