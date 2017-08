Campeonatos Clausura

2x1 para el fin de semana largo en el Tiro Federal Patria

Este domingo con el Torneo “Agosto” comenzará el Campeonato Clausura para armas de aire. El lunes se disparará la primera fecha del Campeonato CIAV Clausura 2017 para armas cortas. Cada uno constará de cuatro fechas.

Este fin de semana comenzará la competencia con armas de aire.

Mañana desde las 14:30, en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria de Río Gallegos comenzará el Campeonato Clausura para Armas de Aire UTN 2017.

El campeonato es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Cruz y es abierto, pudiendo participar cualquier aficionado/a en las categorías habituales del Tiro Federal Patria.

Los miembros de la comunidad de la UTN-FRSC tendrán además otra premiación propia de la comunidad educativa.

El campeonato es a cuatro fechas, se puntúan las tres mejores y se competirá en carabina neumática “de quebrar” 4,5 mm., miras abiertas, en las categorías: Varones Avanzados, Varones Inicial, Mujeres, Cadetes Mayores (Sub 18), Cadetes Menores (Sub 16), Juniors (Sub 14), Minis (Sub 12) y Minis con mira telescópica. Los Minis podrán tirar con apoyo. También se disputará en Carabina Olímpica 4,5 mm. y Pistola Neumática 4,5 mm. en categorías únicas (no se admiten pistolas bb.)

El club facilitará carabinas “de quebrar” para participar sin cargo, en tanto que los balines para competir están incluidos en el costo de la inscripción.

Las inscripciones se abren a las 14:30 y cierran a las 17:00. El costo es de $ 100 por cada disciplina para los mayores y de $ 50 para los menores de 18 años y las mujeres.

Los miembros de la FRSC (alumnos, docentes, egresados y no docentes de la UTN) tendrán un descuento de un 25% en el costo de la inscripción, siempre que se acrediten previamente en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la facultad.





Lunes de armas cortas

Continuando con las competencias, desde la dirigencia del Tiro Federal Patria programaron para este lunes el inicio del Campeonato CIAV Clausura 2017 para armas cortas, que se desarrollará a cuatro fechas, puntuando las tres mejores. Se competirá con Pistolas .22, Pistolas .22 Bersa, Pistolas calibre 9 mm., Pistolas calibre 11,25 mm., Revólveres .22 y Revólveres Grueso calibre en las categorías Aficionados (Tiro con dos manos) y Avanzada (Brazo libre).

Vale señalar que las pruebas se dispararán a 25 metros sobre blanco internacional de pistola (IP1), las de calibre .22 harán cinco disparos de práctica y 20 de competencia (10 en fase precisión y 10 en fase velocidad).

Las disciplinas de fuego central harán cinco disparos de práctica y diez de competencia (cinco en fase precisión y cinco en fase velocidad).

Los tiradores sólo podrán participar en una disciplina y categoría por calibre, en tanto quienes tiren en .22 y grueso calibre deberán hacerlo en la misma categoría.

El arbitraje de la prueba se regirá con los criterios del reglamento de la FAT para pistola militar y pistola de pequeño calibre ISSF.

Quienes no posean armas y deseen participar en pistolas .22, el club se las facilitará (sin cargo), en tanto que la munición es a cargo del tirador.

Las inscripciones se recibirán hasta las 17:30 y el costo es de $ 100 para los socios, $ 150 para quienes no son socios y las damas no abonarán inscripción.

Vale destacar que no es necesario ser socio del Tiro Federal Patria para participar.

Además se iniciará la disputa de la Copa Challenger Devoto-Sabatini.