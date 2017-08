Freiler apuntó contra el Gobierno y la Corte: aseguró que intentará que se anule su suspensión

El camarista Eduardo Freiler adelantó que buscará "que se anule la audiencia" en la que el Consejo de la Magistratura, sin la presencia de uno de sus integrantes, lo suspendió del cargo y le inició juicio político y señaló que ampliará una "denuncia penal" por esa situación, al tiempo que apuntó contra integrantes de la Corte Suprema y el presidente Mauricio Macri.

"No me cabe ninguna duda que el verdadero motivo (del juicio político) es el contenido de mis fallos. No lo dicen en el Consejo de la Magistratura pero lo dijo el Presidente", advirtió Freiler.





En declaraciones a Radio 10, el suspendido camarista indicó: "Voy a intentar que se declare la nulidad de la sesión de ayer y ampliar una denuncia penal que realicé sobre miembros del Consejo de la Magistratura porque entendí que el proceso este ha sido totalmente irregular y que se han apartado de todas las normas".





En ese contexto, señaló que "van a estar nuevas personas involucradas en esos delitos" entre los que se cuentan abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.





Para Freiler, se registró una "maniobra coordinada entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, articulado desde el Poder Ejecutivo". Y agregó: "Instalaron esta idea de la corrupción. Yo he podido justificar todos los ingresos que tengo".





Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) aseguró que la aprobación para el enjuiciamiento y la suspensión de Freiler es un mensaje para "todos los corruptos".





"Es un mensaje para los corruptos como Freiler en el sentido de que no vamos a dejar de erradicarlos de la justicia o de donde estén, los vamos a enjuiciar como corresponde", manifestó Tonelli.





"Freiler tenía como misión principal en su cargo de la Cámara Federal proteger y defender al kirchnerismo particularmente a la expresidenta (Cristina de Kirchner) y como contrapartida de esa protección el kirchnerismo lo ha defendido a ultranza", añadió.