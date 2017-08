Elecciones 2017

Claudio Silva no integraría la lista del FPV

Luego de participar en las PASO y quedar muy por debajo de las expectativas frente a la lista del Frente para la Victoria, el precandidato a diputado nacional Claudio Silva, de la lista “Somos Santa Cruz”, anunció que declinará su lugar en la lista final que se integrará para competir en octubre.

Por sistema D’Hont, a Silva le tocaba el primer lugar suplente, pero afirmó en declaraciones radiales que “no voy a integrar la lista del Frente para la Victoria”.

En su entrevista por FM Uno, el dirigente sindical que fundó La Periferia se mostró, igualmente, satisfecho por el resultado de su primera incursión en la política partidaria, porque “les ganamos a dinosaurios de la política como Daniel Peralta y José Blassiotto”, afirmó, aunque esto no sea tan así.

Sacaron poco mas de 9.000 votos, “por eso vamos a seguir trabajando en la construcción de nuestra fuerza”, afirmó, pese a que por el sistema D’Hont debería integrar la lista final liderada por Juan Vázquez. Reiteró que “no me van a ver ahí, le dije a la gente que no soy del frente y no les mentí”, aseguró y adujo que si así lo hiciera “estaría privilegiando una situación personal y no colectiva”, insistiendo en la necesidad de continuar trabajando en fortalecer el espacio político que empezaron junto a otros gremios.