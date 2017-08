Calendario escolar

Velázquez: “cada Dirección de Nivel hará la readecuación”

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Lic. María Cecilia Velázquez, aseguró que el nuevo calendario escolar abarca “al 50% que no tuvo clases”. En principio las tutorías serán para la escuela pública, en el caso de gestión privada deberán proponerlas dichas instituciones. Aseguró que los cambios “vienen para quedarse”.

Lic. María Cecilia Velázquez, presidenta del CPE.

María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación, (CPE) explicó en una entrevista radial el alcance de la Resolución Nº 140, instrumento por el cual se avanzó en la modificación del calendario escolar 2017 ante la crisis educativa en la que se encuentra la provincia.

Se recuerda que Educación dispuso que el “inicio del ciclo lectivo 2017 fue el 14 de agosto, mientras que la finalización será el 31 de marzo del 2018”.

“Se contabilizarán días de clases desde el 14 de agosto hasta el 22 de diciembre del 2017 y desde el 1º de febrero hasta el 31 de marzo del 2018”, precisó el CPE.

Ante este escenario, Velázquez fue consultada cómo se implementarán dichas modificaciones ya que el dictado de clases fue dispar ante la huelga docente y las malas condiciones edilicias, por lo que la pérdida de clases no fue igual para el conjunto de los alumnos. “Cuando se toma una medida en política pública se la toma para todos, pero en este caso cada Dirección de Nivel trabajará con sus particularidades, ya que el Nivel Secundario tiene características diferentes al Nivel Inicial o Superior”, indicó.

“La primera cuestión a saber es que la readecuación del calendario es para el 50% de la población que no ha recibido clases y no ha transitado ningún proceso de aprendizaje. Además trabajamos con cada una de las direcciones de nivel para tomar las medidas pertinentes, y lo último que vamos a hacer es no tener en cuenta a los alumnos que cursaron”.





Tutorías

En cuanto a las tutorías que implementará el CPE con el objetivo de bridar una asistencia a los estudiantes en el aprendizaje, la funcionaria detalló que “estamos actuando ante la pérdidas de días de clases y las tutorías nos permiten tener un horizonte. Este esquema viene a quedarse, al menos el tiempo que estemos gestionando, y lo plantearemos como una política pública en Santa Cruz”.

Insistió en que “si bien es cierto que en este año se han radicalizado los reclamos, hace largo tiempo que en Santa Cruz los alumnos del ciclo normal y los adultos pierden muchos días de clases. Este sistema de tutorías tiene un planteamiento concreto de aprendizaje”, y acotó que “si el colectivo docente decide estar en el aula, habrá un sistema de articulación entre las tutorías y las clases”, detalló.

Pero la mayor preocupación pasa por aquellos que se encontraban en la recta final del Nivel Secundario, ya que al finalizar ese ciclo el sistema público educativo de la provincia no cuenta con margen para recuperar el contenido perdido. “En caso que los alumnos vayan a universidades nacionales fuera de Santa Cruz haremos un planteo particular y ya lo trabaja la Dirección del Nivel Secundario. Lo primero es inscribir a los alumnos en las tutorías, a partir de la semana próxima tendremos un diagnóstico de los alumnos y se hará un trabajo para que los alumnos estén en condiciones de ingresar a las universidades cuando se vayan de Santa Cruz”.

Más adelante, Velázquez detalló que las tutorías fueron pensadas para trabajar “principalmente la gestión pública, vamos a priorizar la población de 5to. a 7mo. grado tanto en el nivel común como en adultos para acompañarlos en esta instancia. En gestión privada no es tanta la rehabilitación, pero acompañaremos las propuestas que traigan y que necesiten tomar medidas afines”, concluyó.





