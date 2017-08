Río Gallegos

Acto homenaje a San Martín en el aniversario de su fallecimiento

Fue realizado al pie del monumento ecuestre, en conmemoración al 167 aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. El acto estuvo encabezado por el concejal Evaristo Ruiz y el presidente de la Asociación Sanmartiniana, Raúl Contreras. Acompañaron integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Al conmemorarse ayer el 167 aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, general José de San Martín, la Municipalidad de Río Gallegos realizó el acto central para homenajear al Libertador de América.

Como todos los años, el acto se concretó en la plaza homónima, al pie del monumento ecuestre. Fue presidido por el concejal Evaristo Ruiz, presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo y por el presidente de la Asociación Sanmartiniana “Cruz del Sur”, Raúl Contreras.

La jornada se inició pasadas las 14:30 horas, con la presencia de integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo. También se hicieron presentes jefes e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en esta capital (Agrupación Banderas del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal, Policía Provincial), ediles, referentes de centros de residentes, funcionarios municipales y provinciales, grupos scout e integrantes de nuestra comunidad.

Luego de leer las semblanzas del Libertador, la Banda Militar de Música del Regimiento de Infantería Mecanizada XXIV interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente se realizaron las ofrendas florales por parte del Poder Ejecutivo Provincial, de las Fuerzas Armadas, del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, de las Fuerzas Nacionales de Seguridad, como así también del Ejecutivo Municipal, entre otros.

En tanto que a la hora 15, en coincidencia con su paso a la inmoralidad, se realizó un minuto de silencio, tras lo cual los efectivos de Ejército dispararon salvas de honor.

Quien tomó uso de la palabra en primer lugar fue Raúl Contreras, quien narró parte de la gesta de Los Andes y las inquietudes y desconfianzas que surgían en la época.

Luego hizo lo propio el concejal Evaristo Ruiz y dijo: “hoy nos convoca en esta plaza un aniversario más del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria. Cuando pronunciamos su nombre, no existe argentino que no sepa de quién se trata, de un grande de nuestra historia. Por ello en esta fecha especial, su recuerdo no puede dejar de estar presente entre nosotros. El general José de San Martín fue uno de los grandes conductores militares de la historia universal, estratega y conductor político, hombre de ley, fortaleza y de inmenso espíritu por la libertad”.

“Con su visión estratégica, decidió el camino que debían transitar los pueblos americanos para transformarse en pueblos libres y soberanos”, recalcó y sostuvo: “el Libertador nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común de país sin la unidad nacional, condición necesaria para superar cualquier desafío y alcanzar los sueños más anhelados”.

Para finalizar, destacó: “hoy volvemos nuestra mirada hacia él, para nutrirnos de su conducta y explorar en su ejemplo para buscar soluciones a las difíciles situaciones que vivimos. La gesta nos recuerda que hubo argentinos que supieron vencer los obstáculos, con coraje, valor, honestidad e inteligencia, y que se puede servir a la Patria dignamente”