Educación

“El doble calendario escolar anunciado por el gobierno es absurdo e inaplicable”

Así lo consideró la diputada Gabriela Mestelán. “Las medidas anunciadas por Educación sólo cierran en las ideas y en los papeles de las autoridades, pero son materialmente imposibles de aplicar en las escuelas”, cuestionó la legisladora de Encuentro Ciudadano. Calificó la medida de “unilateral e improvisada”.

Para la diputada provincial de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, “hay medidas que sólo les cierran en las ideas y en los papeles a las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), pero en la realidad concreta de las instituciones educativas resultan materialmente imposibles de aplicar, tal como sucedió con el receso invernal”.





La legisladora se refiere a la medida anunciada por el gobierno provincial: esta semana se conoció una Resolución del CPE que establece la readecuación del calendario escolar 2017. Según la norma, el pasado lunes 14 de agosto se dio inicio al ciclo lectivo, el cual terminará el 31 de marzo del año próximo. En paralelo, el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique, una de las autoridades que explicó los alcances de la medida, afirmó que quienes han tenido clases normalmente “tienen el calendario vigente, 2017”. Es decir, conviven dos calendarios escolares.





“Esto significa que hay alumnos que tendrán que convivir en el mes de marzo con el comienzo del ciclo lectivo 2018 y la finalización del ciclo lectivo 2017”, afirmó Mestelán, quien calificó la medida de “absurda, inaplicable e improvisada”.





“La realidad demostró que el pasado lunes 14 no hubo clases porque algunas escuelas estuvieron afectadas al acto eleccionario, otras porque los docentes estuvieron de retención de tareas por no haber cobrado sus salarios, en otras no las hubo porque no están los edificios en condiciones, y en otras porque no se ha hecho el ofrecimiento de cargos para que los espacios curriculares tuvieran docentes que den clases. En definitiva, ni siquiera empezó lo que unilateralmente dispusieron que debía comenzar de nuevo”, describió la legisladora.





Asimismo, recordó que los ofrecimientos de cargos “se hacen en febrero de cada año” y calificó de “inadmisible que a ocho meses de iniciado el año aún haya escuelas en las que no se solucionaron los problemas de infraestructura”.





Yendo al fondo del problema, la diputada de Encuentro Ciudadano consideró que las autoridades de Educación “perecieran no comprender la complejidad del drama educativo: por eso insisten en decidir unilateralmente y de manera improvisada acciones que sólo atienden las coyunturas, estableciendo los porcentajes de clase para tener receso invernal, la readecuación del calendario escolar, aquello que denominan ‘dispositivos’, ‘protocolos’, ‘tutorías’. Necesitamos políticas de Estado que enfrenten el drama más profundo que es la desigualdad y que asuman seriamente el desafío impostergable de hacer posible la equidad educativa”.





“Con sus definiciones técnico-administrativas el gobierno está sacando la educación de las escuelas y las va vaciando”, advirtió Mestelán. “Deben devolver la educación a las escuelas porque son las únicas instituciones de la sociedad dadoras de oportunidades para todos nuestros niños, niñas y adolescentes”, concluyó.