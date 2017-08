Destellos Patagónicos

Selección de cuentos y relatos cortos

Este es un espacio cedido por La Opinión Austral hace más de diez años para aproximarnos a usted, Sr. lector, e invitarlo a compartir el buen uso de las nuevas tecnologías, informática, internet, como un medio de apoyo a la docencia, como una eficaz herramienta para ayudar desde la labor educativa salesiana en este vital proceso del “saber ser, sabiendo hacer”. Desde nuestro lugar, Patagonia austral argentina, abrimos una ventana, Destellos Patagónicos. Desde su apertura de par en par, nos ofrece en esta entrega:





El último carretero

Por Sergio Pellizza





El viento con memoria de soplar desde casi siempre en múltiples direcciones, en verano -casi siempre- del suroeste. Recuerda con detalles muchos personajes como Don Agustín.

Había llegado a San Julián, con casi nada, pero si con una gran voluntad de trabajo. Trabajó como esquilador, alambrador, puestero y cuánto trabajo se le ofrecía. Esta dedicación le permitió comprar su primera carreta y la tropilla que el mismo se encargó de amansar. Se decía que era muy bueno para la doma, nunca se le había negado un potro para el amanse. De esta manera con duro trabajo consiguió tener su propia “flota” de 4 carretas.

El viento suspiró una brisa de nostalgia y recordó también cómo eran esas carretas: Dos grandes ruedas traseras y dos pequeñas delanteras podían llevar como 20 fardos de lana de 250 Kg. cada uno, 5000 Kg. en total. Las ruedas eran finas y prácticamente se enterraban con el peso en el terreno. El recorrido nacía en la precordillera, recogiendo los fardos y el rumbo de la huella era al oeste hasta el océano Atlántico donde las voraces bodegas de los barcos esperaban ser llenadas para continuar su viaje al noroeste, normalmente Inglaterra.

Las carretas llegaban a San Julián, y luego el regreso por la misma huella cargadas con mercaderías y víveres para los establecimientos que los esperaban en el recorrido hasta llegar de nuevo a la preocordillera.

-Recuerdo que muchas veces ayudaba soplando fuerte desde el oeste para aumentar la tracción de los caballos.

Con plena carga, en una buena jornada sin inconvenientes y en terreno llano podían recorrer 30 Km. Cuando aparecían grandes cuestas ascendentes o descendientes, se les dedicaba todo un día para superarlas. Muchas veces se necesitaban refuerzos de caballos. En las pendientes pronunciadas se quitaban los caballos y se los colocaba en la parte trasera para ir frenando el descenso. De esta manera el viaje desde la precordillera a la costa duraba un mes más o menos. Era una muy dura tarea. Un trabajador de la huella como Don Agustín debía reunir muchas condiciones, fortaleza física, hombría, constancia, conocimiento de terreno, distancia y particularmente la fuerza de sus animales.

El mismo viento se preguntó al principio.

-¿Agustín tendrá todos estos atributos?

Pudo comprobar al seguirlo siempre de cerca que, al ahora, viejo Agustín no le faltaban los elementos necesarios, además de las aptitudes, siempre tenía a mano, lonas para tapar la carga, abrigo para el cuerpo, botas para el barro. Cuidaba, sus animales, su carga y era amigo del entorno. Ese paisaje mágico de la Patagonia Austral que nunca terminaba de sorprenderlo con su pura belleza. Cada amanecer era diferente, así como cada ocaso. Los rojos en su diversidad cromática jugando con los amarillos le ofrecían un inigualable espectáculo diario.

Se decía que el viento era el peor enemigo de los carreros, obligaba a trabajar más a la caballada, desacomodaba la carga y otros inconvenientes.

-Esto no pasaba con el viejo Agustín dijo el viento, y les voy a contar porqué.

-En su primer viaje tuve que soplar fuerte, sólo para responder a una serie de bajas presiones que me hacían obedecer la ley física de bajar de las altas presiones a las bajas. Todos los hombres maldecían y protestaban. Solo Agustín me defendió en un comentario que le escuché. Decía…

-No protesten más y traten de entender a la naturaleza, el viento es un elemento que se mueve independiente de nuestros intereses. Estuvo aquí desde siempre, como la lluvia que cuando cae nos moja y también da de beber a nuestros animales en las aguadas. La naturaleza aquí es muy generosa con lo que entrega, sólo entendamos que no trabaja solo para nosotros. Lo hace para todos, no debemos maldecir. Solo sientan que nos acompaña.

Don Agustín tiene 70 años, 4 carretas con sus caballos y este es su último viaje…

También por estas lejanas tierras llegaba el progreso, una nueva forma de transportar los fardos de lana.

El camión con su motor a explosión y una fuerza de varias tropillas de caballos dispuestos a tirar en su motor.

Don Agustín sabía que con sus carretones y tropillas solo podía realizar 2 viajes de ida y vuelta al año. Los camiones podían realizar más de 30 viajes y con el doble de carga en la temporada de diciembre a mayo. Claro, que al principio a los camiones no les fue fácil, incluso con una tripilla de caballos de fuerza en su motor. No les bastaba la huella, necesitaban caminos, también combustible, como 500 litros de nafta por travesía, consumían como 4 litros por legua (5 Km.) de nafta importada, que venía en latas de 18 litros.

Igual era negocio para algunos. De donde venia la nafta también venían las telas, e incluso ropa confeccionada, hecha con los fardos de lana que Don Agustín durante 30 años trasportó en sus carretas.