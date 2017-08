Primer semestre

Fuerte caída de la actividad y la inversión petrolera

A nivel nacional, la actividad petrolera medida en pozos perforados cayó un 18%, medida respecto de igual período del 2016, en la zona norte santacruceña esa actividad fue un 35% menor. En consonancia, la producción en m3, descendió en la Cuenca del Golfo un 9% y en la Austral un 17%. También la inversión en el sector, cayó por tercer año consecutivo a nivel nacional. En Santa Cruz será un 19% menor al año pasado.

Cuadro en base a datos del Ministerio de Energía, realizado por el CESPUP

De la información publicada por el Ministerio de Energía y Minería, se observa una caída del 18% en la cantidad de pozos terminados comparando primer semestre de este año con el primer semestre del año 2016. Al compararlo con el 2015, este año se ha perforado 33% menos.

El informe realizado por el Centro de Estudios de Servicios Públicos y Privados, explica que en cada cuenca se verifican comportamientos disímiles, siendo que en las dos principales cuencas que concentran más del 90% de la actividad de perforación en Argentina, se registraron caídas del 35% en Golfo de San Jorge y 11% en Neuquina. Mientras que las dos cuencas restantes que registraron actividad en los primeros seis meses de este año, Cuyana repuntó 31% con respecto al año pasado y en Austral se recuperó con 10 pozos en total.

Cuando se analiza la producción de gas por cuenca, podemos encontrar que la Cuenca Neuquina, cuya producción representa cerca del 60% del total del país, es la única que registra un crecimiento del 1% en el semestre. Esto reflejaría un resultado incipiente del plan de estímulo para el gas no convencional, creado específicamente para el gas de esta cuenca, por Resolución MEyM 46/2017 en marzo de este año dado que le asigna mayores precios.

El resto de las cuencas presentan resultados negativos con caídas que van desde el 9% en la Cuenca Noroeste hasta 1% abajo en la Cuenca del Golfo de San Jorge. Por su parte en la cuenca Austral, el plan de perforación llevado a cabo por CGC es el responsable por los 8 pozos registrados. La caída de la actividad repercute sobre todo en la producción de crudo. Las dos principales cuencas que representan cerca del 90% de la producción, Golfo de San Jorge y Cuenca Neuquina, caen -9% y -7% respectivamente.





Inversión petrolera

Por otra parte, la industria petrolera en su conjunto invertirá este año US$ 6.517 millones, según datos del Ministerio de Energía. La cifra es inferior a los US$ 7.325 millones que desembolsaron las compañías el año pasado y acentúa la tendencia negativa que comenzó en 2015, cuando la inversión alcanzó los US$ 8.680 millones. Esto significa que en los últimos dos años, la inversión en el sector de los hidrocarburos sufrió una caída del 24,9%.

Con US$ 3.060 millones, YPF continúa siendo por lejos la petrolera que más invierte en el país. La sigue Pan American Energy (PAE), con una inversión de US$ 1.051 millones. El cuadro de las principales inversoras se completa con Total (US$ 618 millones), Enap Sipetrol (US$ 303 millones) y Pluspetrol (US$ 185 millones).

Pese a liderar claramente el mercado, la caída de la inversión de la petrolera bajo control estatal fue superior al promedio del sector. Durante 2016 YPF invirtió US$ 3681 millones, casi 17% más de lo previsto para este año.

El caso de PAE es inverso al de YPF: la petrolera de la familia Bulgheroni, BP y la china Cnooc tiene previsto invertir este año US$ 88 millones más que el año pasado (US$ 963 millones).

En lo que respecta a la explotación convencional, la caída de la inversión fue aún mayor con respecto al año pasado. En total, las empresas desembolsarán US$ 3546 millones, lo que representa un 22% menos con respecto a 2016.

En tanto que en el caso de la explotación no convencional, la inversión prevista registra apenas un leve descenso para este año. Llegará a los US$ 2.971 millones, 7% menos que 2016. Como consecuencia de este fenómeno, la producción no convencional pasó a ganar terreno en el plan de inversiones de las compañías petroleras. Si el año pasado representaban un 38% de la inversión total, este año alcanzará un 45%.





Santa Cruz la más afectada

A partir de este cambio de tendencia, hay provincias que sufrirán más que otras, esta caída de la inversión. Por ejemplo, Santa Cruz aparece como la más damnificada, ya que recibirá US$ 853 millones, un 19% menos que el año pasado y un 36,3% en comparación con el 2015.

YPF será, con US$ 341 millones, la que lidere el ranking en la provincia. Pero igualmente desembolsará un 59% menos que el año pasado.