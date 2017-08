Dramaturgia de gran nivel

Puro Grupo festeja sus 25 años presentándose en Río Gallegos

Puro Grupo, elenco bonaerense, desde el 2000 es parte del Fes.Te.Niños. En esta oportunidad, llega a la capital provincial a celebrar sus 25 años de trayectoria y presentarán “Romeo y Julieta, una obra en construcción”. Los actores se manifestaron contentos de estar una vez más en Santa Cruz, “nos sentimos parte de esta provincia”, aseguraron.

Pablo Di Felice, Mónica Spada y Pancho Gaspari, festejan los 25 años de Puro Grupo presentándose en Río Gallegos.

El elenco teatral Puro Grupo, proveniente de Buenos Aires, llegó a Río Gallegos para participar de una nueva edición del Fes.Te.Niños. En el marco de este evento (Ver Suplemento Arte y Cultura) los actores celebrarán 25 años de esta reconocida agrupación dramatúrgica. Pablo Di Felice, Mónica Spada y Pancho Gaspari, dialogaron con La Opinión Austral y contaron cómo están viviendo esta particular fecha en Santa Cruz.

En primer término, Pablo contó que al estar celebrando un gran aniversario “se tomaron algunos espectáculos como paradigmáticos del grupo, uno de ellos Romeo y Julieta (obra que presentarán el sábado), que es la que trajimos y la que también presentamos en la primera edición de este festival, entonces para nosotros es una especie de cierre de ciclo, para poder disfrutarlo con todo el público de Río Gallegos con la que se creó como un lazo”.

Dado que desde el 2000 que son parte de Fes.Te.Niños, sostuvo que “fuimos creciendo juntos en el sentido de entablar relaciones con el público, la organización y también conociendo grupos de la provincia y la ciudad” al destacar que “para nosotros es muy importante haber estado tantos años en este festival”.

En tanto, Mónica dijo que están viviendo estos días con ansias y felices porque “nos sentimos parte de la provincia y del público, nos pone contentos venir con espectáculos acá” y agregó: “Como artistas nos fortalece mucho y nos hace crecer poder transitar distintos públicos. Puro Grupo se caracteriza por ser itinerante, se trabaja mucho de gira y también internacionalmente. Cada lugar donde vamos nos hace crecer y son un desafío, pero aquí tenemos nuestro coranzoncito”.

Asimismo, considerando la falta de constancia de apoyo a la cultura y al teatro en la ciudad, y si este tipo de eventos le generan cierta responsabilidad de sostener la dramaturgia en Santa Cruz, Spada dijo: “Creo que es la tarea de todos los artistas y ciudadanos luchar porque la cultura tenga un valor relevante en la sociedad porque tiene que ver con nuestra identidad y valores.

“Apoyamos mucho este festival -agregó- porque además de ser nuestros amigos, sabemos que son personas que luchan por la cultura y que con mucho esfuerzo hacen que esto siga”. Al mismo tiempo, revalorizó al Instituto Nacional del Teatro “que hace posible que existan estos festivales en todo el país, sobre todo en lugares tan lejanos. Si hay un deseo es que el INT siga existiendo, la cultura, y también esa partida para que la cultura se sustente, porque a veces no podemos solo con buenos deseos”.





La obra que presentan

Por su parte, Gaspari brindó precisiones acerca de “Romeo y Julieta, una obra en construcción” y contó: “Se llama así porque justamente se va construyendo en medida que va avanzando en sí misma. Trata de dos actores que llegan al escenario a representar a Argentina en un festival de teatro y a tres minutos de empezar la función se encuentran sin escenografía, vestuario, utilería ni actores, solo el director que dice: ‘el show debe continuar’. A partir de eso, ellos tienen que resolver cómo hacer una obra de 40 personas sin nada”.

“Es una obra divertida”, resaltó el joven actor y sostuvo: “El grupo tiene la característica de adaptar clásicos de la literatura al humor, para tener más llegada al público infantil y a toda la familia. Para los que no la vieron, los invitamos porque realmente es muy buena. Es para toda la familia, apta para todo público, causa risas tanto en chicos, adolescentes y en adultos. Justamente, es la obra más premiada y que más giras ha tenido a lo largo de todo el mundo y estaría bueno que puedan aprovecharla en Río Gallegos”.

La presentación será el sábado a las 19:45 horas en el teatro del Obispado.





La falta de clases y su repercusión

Por último, teniendo en cuenta que Santa Cruz atraviesa una crisis educativa que tiene a las instituciones públicas sin clases, Pablo Di Felice aseguró que “estamos al tanto de lo que está ocurriendo y sabemos el desafío que es para ETISAC poder llevar adelante el prefestival, que es cuando vienen las escuelas. De todas maneras, no sabemos cómo, ellos logran que en cada función tengamos una cantidad increíble de chicos”.