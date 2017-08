Atletismo en Comodoro Rivadavia

Ferrocarril YCF se hizo notar

Este fin de semana, una delegación de atletismo del club ferrocarril YCF se hizo presente en la pista sintética de Comodoro Rivadavia, siendo parte del Torneo de Pista y Campo Aniversario de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut. Participó en categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con excelentes resultados.

Miercoles 16 Ago 2017

Delegación de Ferro que compitió en Chubut. 1 de 2 de 2 En una tarde soleada y con una brisa suave de viento en la pista casi pegada al mar, con excelente vista, los atletas del club Ferro consiguieron marcas oficiales que serán homologadas en la Confederación Argentina de Atletismo. Entre los resultados destacados, los atletas Sub 18, con sólo 16 años, Matías Acosta, Lucas Soto, Matías Acosta y Juan Pablo Salguero ganaron sus respectivas series de 100 metros, quedando este último en el primer lugar de la final con un tiempo de 11” 70. Mientras que en 110 metros con vallas, el atleta Jandro Montiel se quedó con el primer lugar y Facundo Juárez obtuvo el segundo en dicha prueba. Por su parte, Facundo Juárez obtuvo el tercer lugar en la prueba de salto en alto y salto triple y la única dama que viajó, Carla Barrientos, se quedó con el segundo lugar en 800 metros en categoría Sub 18. En lo que respecta a 3.000 metros, al igual que el último fin de semana en los Juegos Evita locales, Rodrigo Andrade obtuvo el primer lugar en la serie con 10 minutos 25 segundos. Matías Acosta y Claudio Rodríguez se ubicaron en tercer y cuarto lugar en lanzamiento de bala. En dicha prueba también participaron Santiago Lamas, Vicente Tejerina y Pedro Tejerina. En lanzamiento de jabalina, Matías Acosta ocupó el primer lugar, mientras que Pedro Tejerina y Vicente Tejerina se ubicaron en los primeros lugares de su categoría, junto a Santiago Lamas. Entre los más pequeños, Lautaro Anel y Fabrizzio Millalonco participaron de las pruebas de 50 metros, 800 metros y salto en alto, con excelentes resultados en su debut en la pista. En el final de la jornada, la posta de Río Gallegos 4x100, integrada por Lucas Soto, Matías Acosta, Juan Pablo Salguero de (Ferro YCF) y Fernando Sotelo (UTN), se quedó con el primer puesto en la gran final con Pico Truncado y Comodoro Rivadavia. Para destacar es que varios de los puestos obtenidos, al ser oficiales, tal lo solicitado por la Secretaría de Deportes de la provincia, deberán ser tenidos en cuenta para los próximos Juegos de la Araucanía.

Mejor imposible En una segunda semana de continuidad, el atletismo del club Ferro sigue con los éxitos, luego de clasificar al Provincial Evita 2017 de Atletismo. Este fin de semana, en su primera participación interprovincial, se obtuvieron grandes logros en otro nivel de competencia. En la próxima semana, Nicolás Martínez participará del Torneo Nacional Sub 18 en la prueba de marcha, donde figura entre los diez mejores del país; seguidamente la atleta Belén Quenqui, el 25 y 26 de agosto formará parte de la selección de Río Gallegos en el Provincial Evita Sub 17, y los varones Sub 17 del club representarán a Río Gallegos en el Provincial Evita 2017, los días 1, 2 y 3 de septiembre en la localidad de Pico Truncado.

Aurinegros La delegación estuvo compuesta de la siguiente manera: Sub 12: Lautaro Anel, Fabrizzio Millallonco y Pedro Tejerina. Sub 14: Vicente Tejerina. Sub 16/18: Juan Pablo Salguero, Matías Acosta, Jandro Montiel, Nicolás Martínez, Ricardo Barral, Facundo Juárez, Claudio Rodríguez. Lucas Soto, Santiago Lamas, Rodrigo Andrade y Carla Barrientos. También integró la delegación Fernando Sotelo (UTN). Acompañamiento: Verónica Mansilla. Profesores a cargo: Jesús Beorlegui y Esteban Sánchez.