Desde El Calafate consideraron que la Emergencia Comercial "no resuelve el problema de fondo"

Lo sostuvo así el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de El Calafate. Sin embargo, agregó que se trata de una ley "necesaria" y se mostró esperanzado en que la normativa "pueda ayudar a muchos comerciantes a pasar el invierno"

El p residente de la Cámara de Comercio y Turismo de El Calafate, Rodolfo Novelle, dijo en FM Dimensión que la iniciativa comenzó a gestarse ante la difícil situación comercial de Río Gallegos, ciudad afectada por el retraso en los pagos al sector público, que tiene allí su principal actividad. Pero también se monitoreó la provincia comprobando que otras localidades también estaban afectadas por la difícil situación.





Sobre El Calafate, Novelle dijo que “la situación no es buena, no hay dinero. La falta de vuelos y de promoción turística hizo que tengamos un invierno malo. Y encima venimos de una temporada que no fue la mejor”, describió.





En tal sentido manifestó que esta ley de emergencia “no resuelve el problema de fondo que venimos sufriendo desde hace años, que es la carga impositiva, que aumentó en los tres niveles (municipal, provincial y nacional)”.





Además señaló que otro tema que influye en la situación es el costo que tiene el Estado para funcionar. Tenemos un estado que es recaudador, pero también hay un escaso porcentaje de contribuyentes que paga los impuestos. “Hay municipios en donde solo paga el 30 o 40 por ciento de los contribuyentes”





Señaló que todos estos factores sumados a la constante inflación conforman “una combinación letal para el sector privado, que tiene que sostener la fuente de empleo”.





Novelle recordó que la Ley de Emergencia si bien la ley tiene alcance provincial, necesita de la adhesión de los municipios para implementar también beneficios en tasas e impuestos locales.