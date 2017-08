En la madrugada de ayer

Policías ayudaron a dar a luz a un bebé

Efectivos del Comando Radioeléctrico asistieron a una joven de la ciudad en un parto improvisado en su vivienda. “Sentimos una sensación hermosa, nos llena de satisfacción”, indicaron los uniformados.

Los efectivos junto a la madre y el bebé.

En la madrugada de ayer dentro de una vivienda ubicada en la calle Leopoldo Lugo al 1000, del barrio San Martín de nuestra ciudad, una vecina alertó al Comando Radioeléctrico sobre una familiar que se encontraba en trabajo de parto.

Al arribar, el sargento Contreras y los cabos Ruiz y Hueicha socorrieron a la embarazada, una chica de 22 años, quien ya se encontraba con contracciones, solicitándole que se recueste en el suelo.





Nacimiento

A pesar del llamado a la ambulancia del Hospital Regional, el alumbramiento comenzó en minutos, y fue la cabo Ruiz la que efectuó el trabajo de partera al notar que la mujer ya se encontraba totalmente dilatada y se podía ver la cabeza del bebé.

El nacimiento se dio minutos antes de las 3 de la mañana, y fue recibido por el cabo Hueicha y el sargento Contreras, quienes rápidamente realizaron un nudo y corte del cordón umbilical.





Traslado

Luego de ser arropado y entregado a la joven madre, ambos fueron trasladados al hospital local donde se constató que gozaban de perfecta salud y quedaron internados en la sala de maternidad del establecimiento.





Declaraciones

Belén, la madre, agradeció a la Policía, “ya que para ellos es una experiencia que seguramente marcará su camino, pero para mí es algo que nunca me voy a olvidar y no me va a alcanzar la vida para agradecerles”, dijo.