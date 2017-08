Gran velada boxística en Caleta Olivia

El Complejo Deportivo Municipal recibió una nueva jornada de Boxeo Amateur con peleas de gran nivel. La organización estuvo a cargo de la Comisión Municipal de la ciudad y contó con el apoyo de la Supervisión de Deportes.

En esta ocasión se contó con la posibilidad de observar dos combates en donde había títulos en disputa y también el debut de varios chicos de Caleta Olivia arriba del ring. En el doble fondo se lucieron Gustavo Chazarreta, quien retuvo su título internacional y Denis Andrade, quien defendió el título de la Liga Bonaerense haciendo su última pelea como boxeador amateur, esperando ahora saltar al profesionalismo en lo que resta del año.





Resultados de las peleas

1ª Denis Andrade (CO) (ganador por puntos) vs. Cristian Arancibia (Puerto Madryn).

2ª Gustavo Chazarreta (CO) (ganador por puntos) vs. Agustín Garay (Trelew).

3ª Kevin Castro (CO) vs. Maximiliano Mercado (CO) (ganador por puntos).

4ª Nicolás Aguilera (CO) vs. David Perea (CO) (ganador por puntos).

5ª Ezequiel Quiroga (CO) vs. Juan Cayún (Chile Chico) (empate).