Liga Patagónica de Levantamiento de Pesas

Los pesistas de la Escuela Nahuén subieron a los podios de Comodoro

Los deportistas de la Escuela Nahuén de Río Gallegos marcaron presencia en la 4ta Fecha de la Liga Patagónica que tuvo lugar en Comodoro Rivadavia. Maxi Sánchez, Micaela Obando y Héctor Reyes obtuvieron el primer puesto en sus categorías. Entre el 1 y el 3 de septiembre esperan poder asistir al Campus que se desarrollará en Chaco.

Los Infantiles de Nahuén en el podio de la 4ta Fecha de la Liga.

El sábado en las canchas auxiliares del Club Ingeniero Luis Huergo en Comodoro Rivadavia, una treintena de deportistas de Comodoro Rivadavia, Bariloche, Rawson y Río Gallegos participaron de la 4ta Fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento de Pesas. La competencia integra el calendario de torneos multiáreas avalados por la Federación Argentina de Pesas que se desarrollan en todo el país.

La delegación de la Escuela Nahuén de Río Gallegos estuvo conformada por seis deportistas. En la fecha, Micaela Obando en Juvenil, Categoría +90 Kg., obtuvo el primer puesto y fue la mejor levantadora del torneo, en tanto que Maxi Sánchez logró el primer puesto en Adultos, Categoría hasta 94 Kg.

Entre los Infantiles, Héctor Reyes alcanzó el primer puesto, Ian Muñoz se ubicó segundo, Ignacio Palma fue tercero y Julián Salas, cuarto.

En diálogo con La Opinión Austral, el entrenador Eduardo Nieva manifestó: “Los resultados son super positivos, estamos contentos, tenemos que seguir trabajando, mejorando, levantando el nivel, tenemos que seguir haciendo lo mejor posible para que tanto Micaela como Maxi participen en el Torneo del 1º de diciembre, el Absoluto que se realiza en Buenos Aires. Estamos a la espera de esas marcas, tenemos como fecha límite el 4 de noviembre como última instancia para poder cubrir estas marcas”.

En particular, sobre los pesistas de categoría Infantil, destacó: “Vienen de un crecimiento en cuanto a técnica, en cuanto al desarrollo y al desenvolvimiento de lo que es la competencia. Con Gerardo estamos muy conformes por el crecimiento y la madurez que van teniendo los chicos y el afianzamiento, estamos contentos con la integración de dos chicos nuevos, uno de los cuales ya participó, Ignacio, que tuvo una excelente actuación, para ser un primer torneo ya hizo podio. Están entusiasmados, están muy enganchados con la actividad, lo cual a nosotros nos pone contentos”.

Nieva subrayó: “La colaboración de los padres es muy buena, el acompañamiento que tienen con estos chicos hace que las cosas sean más llevaderas y que sean muy fructíferas”.





El Campus de Chaco

Entre el 1 y el 3 de septiembre esperan poder viajar a Chaco donde se desarrollará un Campus, al respecto el entrenador comentó: “Hemos presentado una nota en la Secretaría de Deportes a ver si nos pueden colaborar con los pasajes, porque somos cinco personas las que estaríamos viajando y los costos son elevados, ellos estarían haciendo lo posible para poder colaborar a ver si podemos viajar”.

En este sentido, explicó: “La importancia es grande, la Secretaría de Deportes de la Nación junto con la Federación entiende que los chicos que están en la etapa de 2005-2006 que no van a participar este año en el Torneo Evita, que es el más grande que se hace en el país, tienen que tener la posibilidad de conocerse junto con los chicos del resto del país que están llevando a cabo la actividad, para que sigan enganchados, para que sigan trabajando, entusiasmados y conozcan a quienes van a enfrentar el próximo año de cara al torneo nacional, quienes tengan la edad y las marcas, y al Evita Nacional. Además vamos a contar con la participación de un entrenador ecuatoriano que ha llegado hace poco a Argentina, de esa manera nos van a capacitar a todos los entrenadores que participemos del campus”.





Sin presencia en los Evita

Del 9 al 14 de octubre en Mar del Plata se desarrollarán los Juegos Nacionales Evita 2017, competencia en la que Nahuén ha participado anteriormente. Sobre esta edición, indicó: “La gente de Nahuén no participa porque no tenemos chicos de la edad, el único pibe que tenemos es Alu Soto, empezó hace muy poquitito y no tiene las herramientas para poder presentarse al torneo, quedará todo para el año que viene con los chicos que ya están en Sub 12, y si él continúa con la actividad será él también quien nos acompañe”.

La Liga Patagónica continuará el 30 de septiembre en Río Gallegos y en sede a confirmar el 4 de noviembre. Para la competencia que tendrá lugar en la capital santacruceña están trabajando en la posibilidad de programar un curso de árbitros nacionales, con modalidad teórico-práctica que incluirá instancias eliminatorias.