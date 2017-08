La Liga

Hispano Americano recibirá a San Lorenzo para abrir el Super 20

La competencia comenzará el miércoles 20 con Salta Basket recibiendo a Atenas. En Río Gallegos, el equipo que dirigirá Marcelo Richotti recibirá, el lunes 25 de septiembre, a San Lorenzo y el sábado 30, a Ferro. La competencia otorga dos plazas para la Liga Sudamericana.

En el inicio de una nueva temporada, el Celeste será local frente a San Lorenzo.

Ayer, la Asociación de Clubes informó el calendario de la Zona de Grupos del Torneo Súper 20 de la Temporada 2017/18 de la Liga Nacional de Básquet.

Cabe recordar que el torneo otorgará dos plazas para la Liga Sudamericana. Iniciará con cuatro grupos de cinco equipos cada uno, por sistema de giras, luego habrá Playoffs, al mejor de tres partidos, y se definirá con un Final Four en sede única reemplazando el anterior Súper 4.

El Super 20 constará de una primera parte a realizarse del 20 de septiembre al 21 de octubre, a desarrollarse ocho partidos por equipo, ida y vuelta.

Comunicaciones, Estudiantes, La Unión, Regatas y San Martín jugarán en el Grupo A; Atenas, Instituto, Salta Basket, Olímpico y Quimsa en el Grupo B, Boca, Ferro, Hispano, Obras y San Lorenzo lo harán en el C, y Argentino, Bahía, Gimnasia, Peñarol y Quilmes lo harán en el D.





Forma de disputa

Los Playoffs se disputarán del 23 de octubre al 19 de noviembre. El sistema es de 1-2 siendo los últimos dos juegos en la cancha del mejor clasificado. En tanto que el repechaje se disputará el 22, 25 y 26 de octubre y será el 4º vs. 5º de cada grupo, del siguiente modo: el 4A vs. 5A (R1); 4B vs. 5B (R2); 4C vs. 5C (R3) y 4D vs. 5D (R4).

Los Octavos de final están previstos el 29 de octubre, 1 y 2 de noviembre y se disputarán de la siguiente manera: 1A vs. R2 (G1), 2A vs. 3B (G2), 2B vs. 3A (G3), 1B vs. R1 (G4), 1C vs. R4 (G5), 2C vs. 3D (G6), 2D vs. 3C (G7) y 1D vs. R3 (G8).

Los Cuartos de final, se prevén para el 5, 8 y 9 de noviembre, de este modo:

1G vs. 3G (G9), 4G vs. 2G (G10), 5G vs. 7G (G11) y 8G vs. 6G (G12).

La Final Four, en sede única, será el 18 y 19 de noviembre.

Cabe señalar que las fechas son estimativas de acuerdo a la participación de los equipos argentinos en la Liga Sudamericana.





La pretemporada celeste

Diego Ciorciari, Nicolás Paletta, Larry O’ Bannon, Mariano Byró, Patricio Tabarez, Gonzalo Torres, Perris Blackwell, Fernando Podestá y Federico Giarraffa integrarán el equipo del Club Hispano Americano que dirigirá Marcelo Richotti con la asistencia de Esteban Gatti. De acuerdo a lo informado por la dirigencia del Celeste, el plantel estaría llegando el próximo sábado para dar inicio a la segunda pretemporada del club de Santa Cruz en la máxima categoría del básquet nacional.





FIXTURE