Crisis educativa

Ministerio de Educación convocó la reunión a las 14 horas de hoy

ADOSAC y AMET confirmaron que el encuentro se desarrollará a las dos de la tarde de esta jornada en el Palacio Pizurno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la mesa de trabajo que nuevamente se reunirá bajo la órbita del Ministerio que conduce Alejandro Finocchiaro para intentar encontrar una salida a la crisis educativa. En otro orden, desde ADOSAC indicaron que ante la falta de pago de haberes, rige la retención de servicios “legitimada por el Código Civil de la Nación”.

Un nuevo encuentro entre el Ministerio de Educación, CPE, ADOSAC y AMET.

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) dieron a conocer en la tarde de ayer que el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación convocó a las 14 horas la reunión prevista para esta jornada.

Se trata de la continuidad de las negociaciones que el Gobierno Nacional lleva adelante ante ADOSAC, AMET y el Consejo Provincial de Educación (CPE) para buscarle una salida al conflicto docente en Santa Cruz, el cual ha dejado la primera etapa del año sin clases a los alumnos.

Por otro lado, desde las filas docentes mostraron su preocupación porque el Gobierno Provincial no terminó de abonar el salario, pues sucede que Nación no envió los fondos comprometidos para el pago de haberes a los trabajadores de la educación, ya que las medidas de fuerza recién se levantaron por completo a partir de este lunes, a pesar de los reiterados pedidos del Gobierno central de poner fin a la huelga.





Reunión

En declaraciones al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, el secretario general de ADOSAC Provincial, Pedro Cormack, remarcó en la mañana de ayer que quienes percibieron sus sueldos tuvieron “descuentos sin ninguna base administrativa, terminaron haciéndolo de oficio y afectaron a una gran cantidad de docentes que no corresponde, por lo que volvieron a actuar de manera desprolija”, detalló e insistió en que se trata de una medida disciplinante por parte del Consejo Provincial de Educación.

“Con estas decisiones buscan poner fin a la conflictividad, pero esto no ha terminado”, precisó el docente y aseveró que “la conflictividad se puede resolver mediante planteos concretos en las paritarias por parte del Gobierno Provincial”.

En sus declaraciones, Cormack recordó que hoy volverá a formalizarse la reunión con el Ministerio de Educación de la Nación, por lo que “decidimos con nuestro congreso ir sin medidas de fuerza y el miércoles tendremos un nuevo congreso provincial, y si no hay resultados seguiremos en medidas de fuerza”, adelantó en diálogo con LU 12 Radio Río Gallegos.

“Los conflictos en Santa Cruz no se resuelven no sólo por la crisis, sino principalmente por el ejercicio autoritario del poder por parte del actual Gobierno”, señaló Cormack y puso de ejemplo la modificación del calendario escolar que anunció el CPE la semana pasada. “Es una decisión sin contenido pedagógico y lo hacen con esta idea de disciplinar y generar temor. Desde ADOSAC decimos que la autoridad se genera desde otro lugar y no con estas acciones”, recalcó.





Retención

En otro orden, fue consultado respecto el incumplimiento salarial del Gobierno y si ante esa situación iniciarán la retención de servicio. “Son decisiones individuales y está legitimado en el Código Civil a partir del incumplimiento del pago del sueldo en tiempo y forma”; “desde nuestro sindicato hemos defendido una posición vinculada a la retención cuando no hay seguridad salarial, todo esto se suma a la gravedad de los descuentos que hemos padecido”.

Asimismo, remarcó que no cuentan con los recibos de sueldo y “no podemos controlar qué fue lo que pagó el Gobierno, creemos que el Gobierno quiere radicalizar el conflicto y no entraremos en ese juego”, concluyó.

Asimismo, se recuerda que desde Nación tildaron de positiva la decisión de ADOSAC y AMET de levantar la huelga (por esta semana), por lo que se comprometieron públicamente a volver a ofrecer el 5% de aumento salarial y a revisar las condiciones laborales que reclaman los docentes y que no fueron resueltas a lo largo del año.