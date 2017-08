Salud

APROSA pidió reunirse con Rocío García

El sindicato de los profesionales de la salud solicitaron formalmente una audiencia a la ministra, a fin de garantizar con la totalidad del “acuerdo de paritaria de 2016” y por otra parte, se confirme una fecha para la sectorial de este año. Asimismo, se informó que esta semana, el plan de lucha tendrá un paro por 72 horas.

Hoy por la mañana se confirmó la recepción ministerial de la nota emitida por APROSA donde se solicita un pedido de audiencia con la titular de la cartera de salud, Rocío García, para analizar el “preocupante cuadro conflictivo que tiene el sector” y además, poder solucionar a la brevedad aquellos puntos que figuran en la paritaria 2016 y que el ejecutivo se muestra improcedente para aplicarlos en beneficio de los trabajadores.





En este sentido, desde el sindicato manifestaron su extensa preocupación ante la arbitrariedad del ejecutivo provincial para “hacer efectivos algunos acuerdos y otros dejarlos en espera”, sin considerar, que cuando uno rubrica una paritaria, las partes están obligadas a respetar a lo que se comprometen, justificaron.





Al respecto, se expresa en la nota enviada días atrás al ministerio, que motiva dicha reunión, la necesidad de abordar “la falta de insumos hospitalarios”, “falta de profesionales”, “deuda con proveedores”, “la adjudicación de viviendas al personal de salud”, “la reglamentación y publicación de guardias pasivas como activas”, “el acceso a los recibos de sueldos vía online”, “la extensión del código 290 para todos los profesionales de la salud” y obviamente el pedido para que, de una vez por todas, se precise una fecha exacta para abrir la paritaria de salud 2017”.





Recordemos que no es la primera vez que APROSA solicita a este gobierno, cumpla con lo pactado, por lo que desde esta organización, indicaron, seguirán reclamando hasta tanto se efectivice la totalidad del acuerdo, que no es más que una “serie de reivindicaciones que los afiliados y trabajdores deben usufructurar”. Si esto no sucede-argumentaron- es nuestra patronal quien incumple y la que se encuentra fuera de la ley, por lo que esperamos, que el gobierno reflexione y nos reciba, para resolver estos y otros puntos más que no deben quedar en un segundo plano.





