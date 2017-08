Tras emitir su voto en la Escuela N° 1, el precandidato a senador nacional por el Frente de Izquierda anticipó que tratarán de “tener hasta el último certificado del escrutinio” y resaltó que se trata de “un gran paso que fomenta el partido”.

“Vamos a tratar de tener hasta el último certificado del escrutinio”, sostuvo el referente y precandidato del Frente de Izquierda en Santa Cruz, contando a LU 12 Radio Río Gallegos que desde ese partido, a nivel nacional, “estamos armando un centro de cómputos a nivel nacional. Es un gran paso que fomenta el partido”, destacó.

Además, quiso criticar a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por no asistir a sufragar por razones de logística, al considerar que “no lo veo como una buena actitud. No es un buen ejemplo”.