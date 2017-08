Jornada electoral

Mínimas dificultades en las votaciones en Río Gallegos

Jóvenes y mayores participaron de la jornada electoral en las escuelas de la capital santacruceña. El Cuarto Oscuro Accesible estuvo disponible para quienes lo necesitaron. En diálogo con LOA, delegados de la Justicia Nacional Electoral analizaron el desarrollo de la jornada.

María de los Angeles Bauman pudo acceder al Cuarto Oscuro Accesible del IMA. 1 de 4 de 4

En cada acto eleccionario es fundamental la accesibilidad para que todos y todas puedan cumplir con su obligación. Esta consiste en las medidas, procedimientos y normativas que tienen como finalidad promover el pleno acceso a las etapas que constituyen el proceso electoral.

En el Instituto María Auxiliadora de Río Gallegos, María de los Angeles Bauman fue una de las ciudadanas que pudo acceder al Cuarto Oscuro Accesible (COA), ubicado y señalizado en el lugar más cercano al ingreso del colegio. En diálogo con La Opinión Austral, comentó: “Siempre me toca este colegio y la mesa está arriba, tengo un lesión medular. Siempre que vengo es muy buena la atención, me esperan, siempre tengo acceso y buena predisposición de todos”.

A Delfín Marín le correspondía votar en la Escuela Primaria Nº 47 “Nuestra Señora de Loreto” y allí tuvo algunos inconvenientes. “Me encontré con el inconveniente de que es la tercera vez que voy a votar acá y resulta que me mandaban a votar a otro lado, porque decían que mi documento no era válido, después de media hora averiguaron y me dijeron que se habían equivocado acá en la mesa. Después paso a votar y en el cuarto oscuro no había boletas de mi candidato, así que vinieron, les pregunté y ahí trajeron y voté lo que yo quise. Todo resuelto, todo tranqui”.

En el mismo establecimiento, entre los votos más jóvenes estuvo el de Facundo Mansilla, quien con 18 años por primera vez emitió sufragio y recibió, como tradicionalmente se estila, los aplausos de los presentes.

En otro punto de la ciudad, en la Escuela Primaria Nº 33, Natalia González, quien se apoya en un bastón para caminar, también pudo emitir su voto, ya que solicitó que bajaran la urna para que pudiera ejercer su derecho en la planta baja. Con respecto a votar, a los 83 años, González aseveró que “siempre que pueda caminar, lo voy a seguir haciendo”.





La responsabilidad de los delegados

Las máximas autoridades en cada establecimiento son quienes la Justicia Nacional Electoral designa como delegados/as, que son el nexo entre la Justicia Electoral, las autoridades de mesa, los fiscales partidarios, la ciudadanía y el personal de seguridad. Entre sus funciones está la de asistir la constitución puntual de las mesas, acondicionar el COA y poner en conocimiento de todos los electores con discapacidad la existencia del mismo.

En la Escuela Nº 33, el delegado Carlos Muñoz detalló al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos que “comenzamos la jornada muy bien, a las 08:00 estaba todas las mesas abiertas. Cada presidente está en su lugar, cada fiscal, cada fiscal general por partido, la gente del Ejército muy amable, desde ayer ya comenzamos a trabajar”.

Sobre demoras, señaló que la hubo sólo en una de las mesas, inicialmente por la ausencia de un vicepresidente de mesa y luego de fiscales, pero en 15’ se resolvió.

Ser delegada también fue el caso de Beatriz Azanza, quien ayer se desempeño como tal en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján”.

“Las mesas estuvieron conformadas en horarios con las autoridades correspondientes, así que no hubo ningún inconveniente para iniciar en el horario previsto”, apuntó Azanza.

En cuanto a la mayor afluencia de electores, indicó que fue después del mediodía y al cierre de la jornada marcaba aproximadamente un 70-75% del voto emitido.

Con respecto a los COA, explicó que “ya está previsto tener organizado el COA, que es el Cuarto Oscuro Accesible para todas aquellas personas que presenten algún tipo de inconveniente para acceder al primer piso o tengan algún tipo de movilidad reducida o inconveniente, no solamente personas con discapacidad, que no tuvimos acá, sino personas con movilidad reducida o que sufren algún tipo de ataque de pánico, fobias o demás”.

Tampoco hubo inconvenientes en cuanto a las boletas, sobre lo que indicó que “todas las mesas tuvieron las nueve boletas que representan a las agrupaciones políticas en las categorías que nos tocaban votar”.

Consultada sobre la presencia de fiscales, comentó que “en general presencia en las mesas hubo de casi todos los fiscales, sino tenemos los fiscales generales que son a los que vamos a presentar los certificados de escrutinio cuando los soliciten”.