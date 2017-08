Elecciones 2017

Más de dos mil riogalleguenses no votaron en las PASO

Para evitar el pago de multas, los vecinos realizaron largas colas en inmediaciones a las comisarías para solicitar el certificado que justifica la no emisión del voto. En caso de no justificar y no pagar la multa, los vecinos serán sancionados y no podrán realizar trámites en entes estatales.