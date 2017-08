Las Heras

Denuncian “desinterés” de concejal por salarios municipales

El 1° de agosto, el gremio APAP envió una nota al presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Quilográn, por el incumplimiento a hacerse presente en las reuniones de la Comisión Tripartita de Diálogo, que es el ámbito institucional que se había creado por mayoría absoluta en el Concejo para darle tratamiento a las supuestas mejoras en salario y condiciones de trabajo de las que ya tendría que gozar el personal municipal.

La situación de los empleados municipales de Las Heras es precaria, tanto en sueldo como en la normalización de entrega de ropa de trabajo y el estado de las instalaciones en las que trabajan.

Según hizo público el gremio APAP Las Heras en las redes sociales, a las reuniones de la Comisión Tripartita de diálogo no concurrió Quilográn en reiteradas oportunidades, ya que no sólo no se presentó sino que ni siquiera envió a nadie en su representación, por lo que hasta ahora el único aumento que vio el personal municipal en esta gestión fue de $ 800 en cuotas y por decreto.

El Concejo Deliberante de Las Heras hoy tiene mayoría favorable a Carambia y una vez más se ha convertido en la escribanía del Ejecutivo, lo mismo que se le enrostraba a la gestión de Teodoro Camino, y su presidente Quilográn, al no presentarse a las reuniones ni enviar un reemplazo, dilata todos los puntos a tratar en favor de los empleados.





Personal en negro

Si bien en los medios de Río Gallegos el Dr. Carambia afirma que no hay personal en negro trabajando en el Municipio de Las Heras, fuente gremiales confirmaron al portal de El Ciudadano de Las Heras que esa afirmación es una “falacia”, ya que no sólo sigue habiendo planes de 3, 5 a 7 años de antigüedad, sino que se han sumado más en estos últimos meses, sin contar la cantidad sin reconocer aún de personas que cobran del municipio de Las Heras un sueldo o tienen un ingreso fijo sin vivir en la localidad.