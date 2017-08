Talentos

‘Lau’ Gómez: Lagarto de preselección

Por acompañar a sus hermanos mayores, decidió aprender esta disciplina deportiva, pero como era muy chica debió esperar a integrarse a un grupo que se ajustara a su edad. Practicó varias disciplinas, pero por el ‘Negro’ Bravo decidió que el palo y la bocha eran su destino. Fue preseleccionada dos veces por el cuerpo técnico del equipo argentino.

Laura Gómez: jugadora de Lagartos. 1 de 3 de 3

Laura Gómez vive en Pico Truncado, juega al hockey desde muy jovencita y actualmente integra las filas de Lagartos. Este año fue una de las deportistas convocadas por el cuerpo técnico de la selección nacional a dos preselecciones. La primera se realizó en Bariloche, a la que asistieron representantes de las dos asociaciones, Santa Cruz Norte y Santacruceña.

La segunda convocatoria se hizo en la provincia de San Juan, pero sólo ella integró la lista. Para conocer más datos sobre esta apasionada, Latidos la contactó para que el resto de los deportistas supiera que con esfuerzo, dedicación y sacrificio, la posibilidad está abierta para todos.





-¿Por qué hockey?

Siempre me gustó probar distintos deportes, jugué a un montón de cosas: básquet, vóley, taekwondo, fútbol. Mis hermanos estaban yendo a la escuela de hockey y quise probar. Fui con ellos y obviamente era un grupo grande, porque me llevaban entre 7 y 6 años. Probé entrenar una semana y me dijeron que no podía ir más porque era muy chica, que era arriesgado, entonces esperé unos meses hasta encontrar una profesora, que fue mi primera profe, Luisiana Porfirio, fui con ella y empecé con un grupo de mi edad.





-¿En qué puesto te sentís más cómoda?

Siempre fui delantera, me gusta avanzar, meter goles, siempre fui de ‘comerme’ mucho la bocha, hasta que me convocaron en el seleccionado Sub 19 de Argentina y me empezaron a probar atrás como defensora y me gustó mucho porque veía la cancha de otra manera, veía el juego desde un lugar en el que sentía que estaba en toda la cancha al mismo momento. Defendía, pasaba al ataque. Hoy en día soy win derecho, pero igual me gusta mucho lo que es defensa.





-¿Cuál fue tu primer partido por puntos que recuerdes?

No recuerdo torneos de cuando era chiquitita, recuerdo mi primer torneo fuera de casa, que fue en Perito Moreno. No recuerdo cómo nos fue, pero sí que fue el primero por puntos que más recuerdo.





-¿Qué profesor te dejó mayor enseñanza?

El que me enseñó más y estuvo más tiempo a cargo de mis entrenamientos fue José Alberto Bravo, que lamentablemente falleció hace muy poquito, una persona joven que me dejó muchísimas enseñanzas no sólo en hockey, sino afuera, porque más que más que un entrenador era un amigo y en muchas ocasiones como un padre porque me cuidaba, en realidad cuidaba a todo el grupo. Nos exigía en el colegio, nos exigía en hockey, cuando empezamos a salir en grupo, él nos acompañaba y nos cuidaba.





-¿Qué significa este deporte en tu vida?

Significa todo, porque lo hago desde muy chiquitita y todo mi entorno, mi día, está enfocado en el hockey. Ahora estoy como entrenadora de Sub 12 y Sub 14 y me doy cuenta de todos los valores que te inculca este deporte. La amistad, la unión, el respeto, un montón de cosas me dio este deporte. Ayudar a quien no puede, la familia. En el club se arma un vínculo familiar, es muy lindo porque se comparte mucho tiempo.





-A lo largo de tu trayectoria deportiva, ¿qué partidos recordás como más difíciles o rivales duros?

Tengo varios, el primero que me acuerdo fue cuando jugaba en Sub 16 en un argentino de selecciones, jugando en Río Gallegos pasamos a la final contra Santacruceña, íbamos perdiendo 3-0 y en el segundo tiempo, en tres minutos, logramos darlo vuelta y empatamos, fuimos a penales y salimos campeonas de selecciones. Fue un torneo muy lindo y ese partido no me lo olvido más. Otro que recuerdo fue jugando ya en el equipo de Primera, un torneo en Bariloche, debutábamos con San Juan, un equipo que venía muy arriba, no lo conocíamos mucho, pero estaba jugando muy bien y nosotras éramos un equipo muy nuevo. Nos enfrentamos y no me acuerdo si ganábamos o no, pero pensamos que nos íbamos a comer como 5 goles, le jugamos de igual a igual, de hecho en ese torneo ellas salieron campeonas, nosotras salimos cuartas porque perdimos semifinales por penales, un partido que lo pudimos haber jugado mejor.





-Fuiste convocada por el cuerpo técnico de la selección argentina. ¿Cómo estuvo esa concentración en Bariloche y luego en San Juan?

La verdad es que fue muy rara porque éramos muchas personas, si bien el entrenamiento fue muy dinámico y había muy buen nivel, por la cantidad no lo sentí tranquilo, en cambio en San Juan ya éramos 20, veías una diferencia terrible. Ahí sí todo era mucho más rápido, mayor precisión en los pases, en las recepciones, los errores se notaban más porque había muy pocos.





-Por lo que has podido observar de tanto participar en torneos, ¿a Santa Cruz qué le falta para estar más cerca al nivel de una selección?

Para mí, creo que le falta más roce, más partidos. Nosotros estamos jugando una liga, pero somos poquitos equipos, siempre jugamos los mismos. Falta salir más o tener más torneos, foguear más a los equipos.





-Si bien, recibir el aviso de que fuiste preseleccionada significa mucho para todo deportista y la Confederación se hace cargo de la estadía y la alimentación, el costo de los pasajes los tiene que solventar cada deportista. En tu caso, ¿recibiste ayuda o fue resultado de un esfuerzo meramente personal?

En mi caso, para Bariloche la Asociación nos ayudó, pero para San Juan se complicó un poco porque el tiempo entre una concentración y otra fue muy corto, entonces no hubo tiempo para gestionar. El club me ayudó organizando una feria de sorrentinos, estuve vendiendo y la verdad es que la gente es solidaria y cuando uno hace eventos para juntar plata, ya sea para viajes o algo así, ayuda mucho.





-¿Cuál es tu mensaje para las personas que recién se inician en la práctica de la disciplina?

Que sepan que es un deporte muy lindo, muy dinámico, con adrenalina a mil, divertido, con muy buen ambiente. Hay que probarlo para ver lo que se siente. Me gustaría decirles, a los varones sobre todo, que se animen a jugarlo porque hay un prejuicio en mi pueblo, como que el hockey es más para damas que para caballeros y la verdad es que el juego entre varones es sorprendente, muy dinámico y a la vez muy duro. No es un deporte femenino solamente. Hockey caballeros hay muy buen nivel.





-¿Agradecimientos?