GPH: Recta final para la 44

El riogalleguense Adrián Riestra listo para participar.

Todos los días aparecen diferentes acotaciones emanadas desde el Automóvil Club Río Grande, principal organizador. Pocos días faltan para el GPH y se entra en el punto de vorágine con las diferentes actividades de las tripulaciones.





Reconocimiento sector argentino

Las hojas de ruta van quedando más finas que nunca para la 44ª edición. El lado de Chile siempre estuvo habilitado para recorrerlo, ahora queda el sector argentino. Para el reconocimiento los pilotos pudieron hacerlo desde ayer y hoy inclusive entre las 9:00 y las 12:30 en sentido Río Grande- cruce Chorrillos, y de 13:00 a 16:00 de cruce Chorrillos a Río Grande. El tramo clasificatorio también en horario de 16:00 a 17:00. A esto se sumará que el jueves 17 de 14:00 a 16:00, se podrán concretar 2 pasadas, como máximo, para el tramo del clasificatorio.





Cuidemos el GPH

Esta carrera sin dudas es la más importante del Cono Sur, desde la organización se trabajó muchísimo para que todo esté en orden y por eso también llaman a concientizar a cada uno de los involucrados para cuidar el Gran Premio de la Hermandad, la carrera de todos los fueguinos.

Piden colaboración con los organizadores en la seguridad de la carrera, manteniendo una distancia prudencial al costado del camino, no cruzando con los autos en competencia y respetando las indicaciones de las autoridades de la prueba. Solicitaron mantener la limpieza de los campos, no tirar papeles ni bolsas, ser responsables, hacerse cargo de su basura y no prender fuego donde no está permitido.

Por muy pequeñas e insignificantes que parezcan nuestras acciones en lo que respecta a `Seguridad´ de la competencia y `Limpieza´ de los campos, todo suma. En virtud de comprender la responsabilidad individual, es importante entender que el Gran Premio de la Hermandad lo tenemos que cuidar entre todos.





Momento de revisiones

El viernes en Río Grande se realizará la revisión técnica y seguridad de las unidades capitalinas para dejarlas habilitadas de cara a la competencia. La misma se concretó de 10:00 a 16:00 en el clásico Taller de Ivandic, en el camino del Atlántico.





Santacruceños

Son varios los pilotos de distintos puntos de Santa Cruz que buscarán protagonismo en algunos casos y sumar primeras experiencias en otros. Tal es el caso del riogalleguense Adrián Riestra, que lleva como compañero de equipo a Víctor Manuel Mallada Ojeda, como en otras tantas ediciones. Ellos saben de triunfos y malos tragos, pero la pasión sigue intacta y buscarán mejorar los tiempos de otras participaciones. Compiten en la categoría D, la más numerosa, y guardan la expectativa de quedar en los primeros lugares. (Fuente: El diario del fin del mundo - LOA)