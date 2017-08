Del 18 al 20

Calafateños al Gran Premio de la Hermandad

Alejandro Gutiérrez como piloto y Pablo Wyss como navegante, estarán presentes en la 44ª edición que tiene la característica de ser la única competencia a nivel mundial que se disputa a frontera abierta. La prueba será el 18, 19 y 20 de agosto con 820 kilómetros entre Río Grande y Porvenir.

Debut de los calafatenses en la competencia binacional.

El Gran Premio de la Hermandad es una carrera automovilística que se desarrolla anualmente en la Isla Grande de Tierra del Fuego, cada mes de agosto, con la participación de pilotos de Chile y Argentina.

Une la localidad chilena de Porvenir con la localidad argentina de Río Grande. A través del tiempo se transformó en la competencia deportiva de mayor trascendencia en Tierra del Fuego. Se ha realizado ininterrumpidamente desde 1974 aun durante el Conflicto del Beagle que enemistó a ambos países en 1978.

En esta oportunidad, por primera vez en la historia, una dupla de El Calafate estará participando. Ellos son: Alejandro Gutiérrez como piloto y Pablo Wyss como navegante, más un equipo que los acompaña para semejante aventura.

Antes de viajar, Alejandro contó detalles de esta participación, “estábamos preparando el auto, Ford Focus, para volver al Rally de la Cuenca que no pudimos estar en las dos primeras fechas. Ahí surgió la posibilidad con los muchachos de ver de estar en esta carrera que es emblemática en la Patagonia y no tiene estas características en el mundo”.

Sobre la competencia expresó: “sabemos que es una carrera durísima y nosotros por la cilindrada de nuestro auto estamos en una categoría muy competitiva. Sabemos el auto que tenemos y que es una carrera durísima, el objetivo es terminarla y a eso vamos a dar la vuelta”.

El piloto calafateño acotó: “queremos agradecer a todos los chicos del taller por la ayuda que no están dando, a los amigos que siempre están y a todo El Calafate que está con nosotros, gracias por supuesto a mi esposa e hijas porque me apoyan en esto, y mis compañeros de trabajo y empresa que me deja tomarme estos días”.

De esta forma los pilotos de El Calafate buscan estar en una carrera donde nunca hubo pilotos de esta tierra, allá van a la aventura.





Origen de la carrera

En abril de 1974, el gobernador Uros Domic de Tierra del Fuego (Chile), junto al presidente del Club de Volantes de Porvenir, Pedro Vukasovic, contactaron al presidente del Automóvil Club de Río Grande, Víctor Donoso, y gestaron la idea.

Para correrla cada año se eligió una fecha homenaje a los libertadores de ambos países, conmemorando el 17 de agosto, fallecimiento de San Martín, y el 20 de agosto, nacimiento de Bernardo O’Higgins. Coincide la fecha con la temporada invernal, ideal para el desarrollo de un rally, que tiene de todo, caminos nevados o embarrados, que se queden en el medio de las etapas, que tengan que abandonar, lo que da estímulo a los pilotos de una carrera única en el mundo.

La primera edición se disputó entre el 15 y el 16 de agosto de 1974, largando desde Porvenir, a las 7:00 (hora chilena). Fueron veinte corredores que iniciaron esta aventura por caminos muy duros y con unidades que distaban de ser vehículos de competición como los que se presentan ahora.





Las categorías

Las categorías de la prueba son las siguientes: Categoría A: de 0 a 1.000 cc. Categoría B: de 1.001 cc. a 1.300 cc. Categoría C: de 1.301 cc. a 1.600 cc. Categoría D: de 1.601 cc. a 2.500 cc. Categoría E: Inyección hasta 1.600 cc. Categoría F: Inyección hasta 2.000 cc. Categoría G: Integral Promocional.

También hay una Copa Challenger que la obtiene el piloto que gana, en su categoría, tres veces consecutivas, o que en cinco ediciones haya resultado ganador, sin importar si fueron años consecutivos.





Los ganadores fueron

1983 - Jorge Recalde: ganó en 1981, 1982 y 1983.

Oreste Boniccioli: cinco carreras no consecutivas.

1993 - Daniel Preto: ganó en 1991, 1992 y 1993.

1996 - Constante Moreno Preto: ganó en 1994, 1995 y 1996.

2001 - Eduardo Carletti: cinco carreras no consecutivas.

2002 - Jorge Finocchio: ganó en 2000, 2001 y 2002.

2003 - Pablo Capkovic: ganó en 2001, 2002 y 2003.​

2007 - Gastón Bronzovich: ganó en 2005, 2006 y 2007.

2012 - Daniel Preto: ganó 2010, 2011 y 2012.

(Fuente: Ahora Calafate)





Para evitar tragedias

El secretario de Deportes de la provincia de Tierra del Fuego, Ramiro Bravo, confirmó la inclusión de un helicóptero para la 44ª edición del Gran Premio de la Hermandad, competencia que, como viene siendo costumbre, se disputará a mediados de agosto, y unirá Argentina con Chile.

“Esta carrera tiene una gran repercusión a nivel nacional; hacía tiempo se venía pidiendo un helicóptero, justamente para que, ante cualquier eventualidad, se pueda tomar intervención de manera inmediata”, precisó el funcionario.





Tragedia

Cabe recordar que, durante la edición anterior -más precisamente, el 13 de agosto de 2016- se produjo un trágico accidente, que le costó la vida a Raúl Angel Morand, al colisionar éste con su cuatriciclo contra un VW Senda, que participaba de la carrera.

“Se ha trabajado con el Ministerio de Seguridad para poner el helicóptero a disposición. Ojalá no pase nada, pero sabemos que, al contar ahora con esta herramienta, se recortan los tiempos de atención, en caso de ser necesarios”, afirmó el funcionario provincial, quien informó que ya se han realizado los permisos pertinentes, para que la aeronave pueda volar sobre jurisdicción chilena. (Fuente: Info fueguina)