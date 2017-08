Karate: Boxing Club

Guillermina viaja al mundial de Irlanda

Los practicantes de karate del Boxing Club celebran la posibilidad que vive hoy por hoy Guillermina Fitz Maurice: competir en el mundial de Irlanda con la selección argentina.

La CD del Boxing brindó su apoyo a la familia de la deportista. 1 de 2 de 2

Guillermina Fitz Maurice es alumna de karate del Boxing Club y formará parte de la Selección Argentina de la AES-JKA que participará en el 14º Campeonato Mundial de Karate JKA 2017, “Copa Gichin Funakoshi”.

Por ello, la alumna, que se encontraba acompañada de su madre, fue recibida ayer por el presidente Roberto ‘Tito’ Velásquez, el secretario Leonardo Mata, Alejandra Leckis y Adrián Barcia, integrantes de la comisión directiva de la institución, quienes le desearon el mejor de los éxitos en esta convocatoria y participación en representación del Albiverde en dicho mundial.

“Es la primera vez que voy a un mundial y a pesar de eso, tengo expectativas altas, me gustaría quedar dentro de las 15 mejores del mundo. En lo físico me estoy preparando con un entrenamiento intensivo dentro del dojo (lugar donde se practica karate), más el gimnasio”, indicó Guillermina.

De igual manera, la alumna que disputará su primer mundial destacó que “como es la primera vez, no conozco a las personas con las que voy a competir, conozco a quienes van a viajar conmigo conformando la Selección Argentina y al ser un mundial el nivel será muy alto, ahí está lo mejor de lo mejor. Los mejores karatekas de todos son los japoneses, sé que si me toca con una chica de ahí, será una competencia complicada”, finalizó.

Cabe aclarar que si bien el torneo se disputará del 17 al 20 de agosto, el de Juniors, en el que participará Guillermina, sólo será el 18, ya que el 19 y 20 compiten los mayores. Será en un Campus Universitario en Limerik, un poblado cercano a Dublín, la capital irlandesa.





Palabra de entrenador

Héctor Camporro, instructor a cargo del dojo del Boxing, expresó a LOA: “Guillermina hace dos años que practica en nuestra escuela, inicialmente practicó con el profesor Furriol. Ella en el mes de marzo tuvo la posibilidad de ir por un lugar en la selección argentina, estuvimos en el curso selectivo junto con otras dos chicas que habían logrado ese mismo objetivo en una delegación numerosa con la que asistimos junto al profesor Furriol. La verdad que estamos muy contentos porque ella ha trabajado muy bien. Estar en un evento de esta naturaleza, como lo es un mundial, significa mucho para un practicante. Quiero destacar el apoyo de toda la escuela. Es un viaje muy costoso, la familia ha trabajado mucho, aportó mucho de su bolsillo, pero la escuela de karate del Boxing ha colaborado con distintos eventos para juntar fondos, la comisión directiva también hizo un aporte de 5 mil pesos. La verdad es que el esfuerzo de la familia es impresionante, por otra parte, la familia del karate hizo un evento de pizzeada más un aporte solicitado al club. No nos olvidemos que este año somos organizadores de dos eventos muy importantes donde nuestra escuela será anfitriona y estamos poniendo mucha energía en ese evento particular. De todas formas, no quisimos dejar de aportar para que ‘Guille’ cumpliera este objetivo”.

Sobre la forma en que encara la deportista este desafío, sostuvo: “hizo trabajo diferenciado con el profesor de educación física Daniel Camporro, que es segundo dan. Estuvo cinco años con sensei Inoue, mientras estudió la carrera y el apoyo técnico más el trabajo físico la ha acompañado, más el trabajo mío como instructor todos los días sumando dos horas de práctica diaria, podemos decir que va con una preparación importante”.

“El objetivo de ella es pasar la cantidad de rondas que pueda, ha puesto un número en su cabeza y no está mal que así sea. Allá se verán las situaciones, pero la experiencia que va a ganar será inmensa. Eso ya es tocar el cielo con las manos. Llegar a un mundial y representar a tu provincia, tu país, es lo más lindo que hay. Vivir el karate en ese nivel tan alto es lo que todo practicante de karate quiere”.

Para finalizar, su mensaje fue para la comisión directiva: “quiero agradecer al Boxing Club que la becó en forma total, todo lo que sea wellness, trabajo físico y karate, eso también es un aporte que le damos a la familia. Toda la escuela acompañó, estamos muy contentos y sé que Guillermina nos va a representar bien, y lo que más deseamos es que disfrute y a su regreso nos cuente todo lo vivido”.