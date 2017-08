Juegos Evita

Caletenses rumbo a Río Gallegos

Una delegación de ciclistas de Caleta Olivia viajó a Río Gallegos para participar de la Instancia Provincial de los Juegos Evita. La competencia se desarrollará mañana. Destacaron el resurgimiento de la disciplina en la ciudad de El Gorosito.

En conferencia de prensa, se presentó la delegación caletense.

En Caleta Olivia, en la sede del Pedal Club, se realizó una conferencia de prensa para presentar oficialmente a los competidores que mañana participarán en la Instancia Provincial de los Juegos Evita.

En la oportunidad participaron el supervisor de Deportes, profesor Gabriel Murúa; el presidente del Pedal Club “20 de Noviembre”, Antonio Quiroga; además de Fabián Páez y Raúl Morales, integrantes de la comisión directiva, y el instructor Daniel Reyes de la Escuela Municipal de Ciclismo.

Después de varios años en los que la disciplina había bajado su nivel en Caleta, este año vuelve a surgir con más fuerza y esta vez con la posibilidad de que los chicos puedan competir a nivel provincial, generando el crecimiento de los deportistas y del Pedal Club “20 de Noviembre”.

A Río Gallegos viajó una delegación de 11 deportistas en representación de Caleta Olivia. “Uno de los padres va a viajar y la gente de Deportes de la provincia va a colaborar con el combustible para venir de Río Gallegos a Caleta Olivia, como así el Municipio de nuestra ciudad para la ida”, señaló el supervisor de Deportes, Gabriel Murúa.

Además agregó que “hemos hablado con la gente del club para llevar a la instancia provincial una idea para la modalidad el año que viene de que sean los entrenadores los que viajen a cada localidad, permitiendo abaratar los costos en cuanto a la organización de parte de la provincia”.

Murúa también destacó que “estamos muy contentos porque esta institución está nuevamente de pie y la idea es apoyar en todo lo que se pueda para que tengamos más actividad en el ciclismo”.

Por su parte, el preparador físico Daniel Reyes manifestó “los chicos están bien preparados y muy contentos con este viaje. La idea es que tengan esta experiencia de ver lo que es un evento de este nivel y que igualmente lo importante es que ellos se diviertan”.

Finalizando, el presidente del Pedal Club, Antonio Quiroga, expresó “estamos muy contentos con la colaboración de los padres, de la comisión directiva, del Municipio e inclusive del señor Raúl Morales, quien pone su vehículo particular para que los chicos puedan ir a esta competencia, sino no hubiera sido posible ya que el colectivo no nos podía llevar las bicicletas”.