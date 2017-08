El domingo

La murga Contra el Viento realizó un corso solidario por un merendero

El evento se concretó en el gimnasio de la EPP Nº 33.

La murga Contra el Viento realizó el pasado domingo un corso solidario por el Día del Niño y con el objetivo de colaborar con el merendero del asentamiento Madres a la Lucha, que diariamente asiste y contiene aproximadamente a 80 niños.

El evento fue en la EPP Nº 33 (Alfonsín 1390) y dio inicio aproximadamente a las 14 horas, a pesar de las intensas precipitaciones que se vivieron durante todo el fin de semana.

Se contó con la participación de distintas agrupaciones locales que se sumaron a esta iniciativa solidaria. Participaron Los Deskarrilados, Bajo Cero, De la Ruta para Atrás, Tabar Retumba y Cachivaches Rompiendo Cadenas.

La entrada fueron donaciones, juguetes o insumos para merienda, aunque también se recibió algo de ropa de abrigo para el ropero comunitario que se tiene en el Madres a la Lucha.

Antes del corso, Belén Ortega, una de las referentes de Contra el Viento, brindó precisiones y detalles de cómo se gestó el evento a La Opinión Austral. Contó que poseen conocidos que trabajan activamente en el merendero y recordó que el corso aniversario de abril, realizado en el Complejo Cultural, también fue a beneficio de este espacio.

“Después de esa jornada, algunos de los integrantes de la murga se sumaron a la movida del merendero y, como no hicimos un corso de invierno, decidimos hacer algo para el Día del Niño”, agregó resaltando que “siempre la idea con estos eventos es poder ayudar a alguna agrupación que lo necesite, como comedores o merenderos”.

En tanto, señaló que “Sabemos que es difícil sostener un espacio así y es por eso que también queremos colaborar”, y dijo: “además recién comienzan y sostenerlo se hace complicado, y más si no se pertenece a ninguna institución. Todo está hecho a pulmón”.

Sobre cómo fue la repercusión y la convocatoria entre las demás agrupaciones de murgueros, Ortega destacó que siempre están todas muy predispuestas a participar en este tipo de iniciativas solidarias.

“Desde que surgió Contra el Viento siempre tenemos bien presente que no competimos, siempre elevamos la frase de que el murguero no compite sino que comparte” destacó, y sostuvo: “en el evento por el Día de la Primavera, nosotros no competimos, participamos”.

En tal sentido, consideró que poco a poco se va fomentando más este espíritu y dijo: “Al principio era algo bastante competitivo, pero se ha ido cambiando el pensamiento y ahora es más de compartir y unirnos cada vez que hay eventos de este tipo”.