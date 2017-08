Panamericano de Pesas

Micaela Obando: “Fue una experiencia inolvidable”

A fin de julio, la deportista santacruceña participó en el Panamericano de Levantamiento de Pesas que se realizó en Miami. Con dos tiros nulos, se ubicó novena en la categoría +90 Kilos, pero los puntos acumulados aportaron para el octavo puesto en el que finalizó el equipo femenino. En diálogo con LOA, repasó su primera experiencia integrando la Selección Argentina.

La delegación argentina que compitió en el Campeonato Panamericano.

Entre el 20 y el 28 de julio en Miami, Estados Unidos, tuvo lugar el XXVI Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Integrando la delegación argentina, la santacruceña Micaela Obando participó en la categoría +90 Kilos.

La participación fue histórica, ya que no existen antecedentes de deportistas santacruceños como integrantes de la selección argentina en esa disciplina.

De regreso en Río Gallegos y retomando sus entrenamientos en la Escuela Nahuen, que funciona en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, la deportista de 18 años contó su experiencia internacional en diálogo con La Opinión Austral.

“Todo comenzó el 20 de julio, compitieron todas las categorías de menor peso, como soy +90 competí el ultimo día, competí el 27 y el 28 pegamos la vuelta. Estuve toda la semana entrenando, así que ocupé toda la semana, los que se desocupaban iban a pasear, pero mi compañera de habitación y yo competíamos el último día. Por ejemplo, no conocí la playa porque estaba entrenando”, relató Obando.

En cuanto al marco del evento, destacó que “era un lugar muy grande, lleno de campeones, gente de todos lados, fue una locura, fue hermoso estar ahí. El día de la competencia, en la sala de calentamiento estaba lleno de gente que nunca pensé que iba a ni siquiera ver o compartir, estaba recontenta, estaba muy feliz de estar ahí, nerviosa, me comieron los nervios, tenía para pelear dos puestos más arriba y me fue mal, hice dos nulos, no llegué. Si metía esos dos tiros que erré quedaba séptima”.

Sobre la competencia, explicó que “el arranque son tres veces y de envión, tres intentos más. Son seis tiros en total, sacan un total olímpico de máximo (peso en Arranque) y máximo (peso en Envión), y ahí sale el posicionamiento en el ranking. El tiro es válido o nulo, si es nulo es como si no lo hubieras hecho y si es válido, va sumando al máximo; el máximo de Arranque y el máximo de Envión sacan el total olímpico. Quedé novena”.

En cuanto a los nulos, explicó que “el Arranque que erré de 72 kilos es porque erré para afuera en la salida, la barra tiene que pasar muy cerca del cuerpo, al salir mal posicionada, la saqué para afuera, entonces la barra pasó de largo y por eso se me fue para atrás. En el Envión, en los 90 kilos que erré, lo cargué, pero arriba no me dio para tenerla, me fui muy abajo, no supe resolver cómo pararme porque me hundió la barra, entonces la tiré, estaba muy mal parada”.

“En la categoría Mujeres, quedamos octavas entre 12 equipos y en varones tenían más de veinte equipos y quedaron 12, era lo que estaba estimado, con eso cumplimos. La gente de la Federación Argentina nos felicitó, el último día hicieron una reunión, nos felicitaron, nos dijeron lo que estimaban y estimaban noveno puesto en mujeres y 12 en hombres, nosotras subimos uno, estaban contentos con eso”, comentó.

Consultada sobre cómo vivió la participación, manifestó que “al errar lo dos tiros me sentí bastante decepcionada, porque fue una movida bastante grande la que se hizo acá, necesitaba ir y hacer las cosas bien, no salió, los nervios me traicionaron, pero fuera de eso la pasé espectacular. Fue impresionante tener en el mismo a campeones olímpicos, campeones mundiales, la competencia la viví y no lo podía creer, estar en el mismo tablado que referentes que nunca pensé que iba a ver, compartir tablado con ellos, fue relindo”.





A Chubut

Sobre las próximas competencias, la deportista señaló que “este fin de semana nos vamos a Comodoro, ahí tengo que dar peso y marca para el Nacional, si no llegó para el Nacional vamos a entrenar para diciembre que hay un Campeonato Absoluto Argentino, que igual lo vamos a ir a buscar, tengo que llegar con el peso, estoy cuatro kilos arriba. Espero llegar, pero si no se puede, queda otro. No creo que tenga a alguien para competir, pero tengo que superar mis marcas. Después de este multiárea, tenemos otro más en Punta Arenas y nos queda el nuestro del 30 de septiembre”.

Con respecto a su participación en Estados Unidos, Obando destacó el agradecimiento a los entrenadores, a su familia y a su novio.