Hockey

Zona Norte entrena a sus selecciones

En el mes de septiembre, jugadores de distintas categorías tendrán compromisos competitivos fuera de la provincia. La Asociación Santa Cruz Norte trabaja armando selecciones en categorías Sub 14 y Sub 16 Damas y Sub 16 Caballeros. Se trata del torneo argentino que organiza la Confederación en las provincias de Neuquén y Mendoza.

Miercoles 9 Ago 2017

Los varones pertenecen a la categoría Sub 16. 1 de 2 de 2 Referentes de la Asociación Santa Cruz Norte de hockey, pasaron el fin de semana en su campo de césped en la ciudad de Caleta Olivia, trabajando junto a los deportistas en condiciones de integrar las selecciones que los representará en los torneos a disputarse en las provincias de Neuquén y Mendoza en el mes de septiembre. Los cuerpos técnicos para damas en Sub 14 y Sub 16, se turnaron para el uso del espacio con los varones de la categoría Sub 16. En el caso de las mujeres, ellas asisten al regional patagónico donde sólo clasifica el campeón para el 2018. Estas categorías tuvieron oportunidad de presentarse en Buenos Aires en el 2008, Mendoza en el 2010 y Salta en el 2011. En este último torneo de 35 equipos clasificaron en el 22° lugar, le ganaron a La Rioja, Pampa Norte y perdieron con Córdoba, Jujuy y Salta por la mínima diferencia. En el caso de los varones, al no contar con un certamen regional, directamente irán al Argentino junto con otras 35 Asociaciones. Para ellos es la primera vez que van a un certamen de estas características. De allí la expectativa por armar lo antes posible el equipo y comenzar a trabajar para afianzar el grupo.

Apoyo Si bien es la Confederación Argentina de Hockey la que arma el calendario, son las Asociaciones las que arman los equipos con los jugadores que aportan los clubes que contienen, pero el mayor esfuerzo económico para viajar lo hacen los padres. De todas maneras se iniciaron gestiones ante la ministro de Desarrollo Social para ver la posibilidad de contar con algún aporte en beneficio de estos deportistas que no s{olo representan a su club, sino a su Asociación y principalmente a la provincia.

Selección Sub 14 Damas Lagartos Hockey Club: Micaela Delgado, Fernanda Estauro, Lucila Vale, Moira Muñoz, Paulina Fiel, Amayra Páez, Paulina Villar y Lourdes Laperchuk. Cauquén Hockey Club: María José Sáez Flores y Agustina Castro. Club Cerro: Mía Vera, Celeste Rodríguez. San Jorge Rugby Club: Carmela Ayalef, Yamila Teren, Agustina Lacrouts, Noor Sulaiman, Melina Mendoza, Camila Ibáñez, Sol Sgarzini, Giuliana Provinciano, Uma Bucci, Tais Bucci y Camila Díaz. Técnico: Maximiliano Valdés, ayudante Amelia Yaupe. Jefe de equipo Claudia Jones.

Seleccionado Sub 16 Damas San Jorge Rugby Club: Catalina Ayalef, Florencia García y Carla Montenegro. Cauquén Hockey Club: Tiziana Nieto, Oriana Sáenz Flores y Sabrina Gómez. Lagartos Hockey Club: Virginia Villar, Rocío Carrasco, Maira Frías y Bianca Seguel. Club Cerro: Sofía Heredia, Victoria Recchia, Cecilia Ocaña, Rocío González, Lourdes Alaniz y Zahira Frelle. Amigos Hockey Club: Nayla Mendoza, Maia Casas, Ariana Rodríguez, Luciana Oliva, Guadalupe Parada y María Reyes. Técnico: Maximiliano Valdés. Ayudante Amelia Yaupe. Jefe de equipo: Claudia Jones.

Sub 16 Caballeros Cauquén Hockey Club: Gonzalo Caleteuz, Mario Lambrecht, Leonardo Fernández Arismendi, Mauro Carileo, Gustavo Mamaní, Franco Gómez, Ilian Hidalgo y Mauricio Lazos. Club Cerro: José Cabrera, Joaquín Hernández. Amigos Hockey Club: Matías Palavecino, Maicol Araya, Román Chacoma y Gonzalo Alvarado. San Jorge Rugby Club: Milko Décima, Valentín Figueroa, Fabricio Arévalo, Félix Quiroga y Franco Poblete. Técnico: Juan Alvarez. Ayudante: Tatiana Parada. Entrenador de arqueros: Leonel Ortega. Jefe de equipo: Alejandra Maiorano.