Con cuatro grandes bandas

Nuevo Orden de la Libertad vuelve al ruedo con los recitales

Tras cuatro meses, el grupo reconocido por organizar recitales en Río Gallegos volverá con una propuesta sumamente interesante. Será este viernes en Solana Bar con las presentaciones de La Compost, Sol Artificial, Calavera Malviviente y República Cachi. El evento lleva por nombre “Bienvenidos al Gueto” y las entradas se venderán a 70 pesos en puerta.

Sol Artificial estará tocando este viernes, en Solana Bar. 1 de 2 de 2

“Volvemos a retomar la actividad después de cuatro meses, realizando un evento (Bienvenidos al Gueto) en las instalaciones de este espacio, donde antiguamente solía ser ‘El Rincón’, señaló Cristian Jayme, referente del grupo organizador, a La Opinión Austral. Además, contó que se proyectará material audiovisual y habrá una feria de discos y libros.

“Después de la fecha de febrero que hicimos, cada uno retomó con sus cosas en marzo y el contexto de la ciudad no era el mejor para volver con los eventos, los jubilados sin cobrar, docentes tampoco, muchos acampes y disturbios y un clima de tensión en todas partes” manifestó en relación a por qué tanto tiempo fuera de la escena. “Amigos la estaban pasando mal y el contexto no acompañó, por lo que no hubo ganas de hacer algo por eso”, dijo.

“Ahora se acomoda todo un poco más y extrañábamos hacer recitales, entonces retomamos y vimos que hay una instalación que se presta (Solana) es más grande, tiene otro trato y más predisposición que otros lugares”, sostuvo y dijo: “la idea es seguir haciendo actividades ahí, simplemente por eso volvimos. El contexto de la ciudad no mejoró absolutamente en nada, pero las aguas están más tranquilas”.

En tanto, adelantó que poseen un evento programado para julio, y también algo previsto para agosto y septiembre. Al mismo tiempo, dijo que a las dos personas que lo acompañan (Bárbara Duncker y Jhonatan Santana) “se sumaron dos amigos, Gastón Cárcamo y Juan Infante, que están estudiando el Profesorado de Artes Visuales en el Conservatorio Provincial de Música”.

“Seguimos siendo los mismos y continuamos trabajando desde hace seis años con las mismas personas, siempre con las mismas ganas de seguir produciendo cosas y eventos”, subrayó, al destacar que cuando se publicita un evento por las redes, las bandas locales tienen mucha predisposición y ellas mismas se postulan para ser parte de la propuesta.