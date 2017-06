En toda la provincia

Importantes capacitaciones de danza a cargo de Mathías Medina

El bailarín oriundo de Río Gallegos y con presente en Buenos Aires Mathías Medina organizó una serie de capacitaciones en Santa Cruz que ya dieron inicio en Caleta Olivia. Llegará a Río Gallegos el próximo lunes para dar comienzo a unos talleres intensivos. Aún hay cupo para inscribirse y ser parte, no se requiere experiencia previa.

Mathías Medina. (Foto: gentileza Javier Gamboa - Lima, Perú)

Mathías Medina, bailarín riogalleguense con residencia en Buenos Aires desde hace ya varios años, estará en la provincia durante un largo tiempo dictando unos interesantes talleres de danza, abierto a todo tipo de bailarines, con o sin experiencia previa.

Impulsará un taller intensivo de tres semanas de danzas del 20 de junio al 13 de julio en la escuela Sin Límites (Rawson 437). Habrá contemporánea los lunes y miércoles desde las 18:30, y martes y jueves clásica, en ese mismo horario. Las inscripciones pueden realizarse a los celulares 1168000875/2966669457 o vía Facebook con el organizador.

Además, los viernes 23 y 30 de junio, y 7 de julio, estará de 18:30 a 20:30 en Acromaniacs (Jardín 24, Fitz Roy 124). En tanto que del 23 al 25 de junio impulsará un taller con el ballet folclórico “La Querencia” de Micaela Gallardo y los días martes, a las 21 horas, estará con la Escuela de Acrobacias “Prana”, brindando sus conocimientos.

Por otro lado, también estará en el gimnasio Impacto (Colón 478) con un entrenamiento de elongación con elementos de pilates, del 20 de junio al 13 de julio, todos los martes y jueves a las 10:30 y 15:00 horas.

“Es abierto a todos, a partir de los 12 años”, sostuvo Mathías en diálogo con La Opinión Austral, y contó que ya ha comenzado en Caleta Olivia en la escuela Neo Dance, seguirá por Gobernador Gregores en este fin de semana, también con las capacitaciones en contemporánea y clásica. “De ahí me voy a Río Gallegos y luego me toca Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, el 1 y 2 julio, respectivamente”, contó.

En tanto, sobre cómo se gestó este cronograma de actividades en Santa Cruz, contó: “volví hace poco de Europa de un trabajo que hicimos, bailando en una obra de un coreógrafo chileno que vive allá, y ahora me vine directamente a trabajar al sur. Como mi abuela cumple 80 años, quería estar cerca de ella y organicé trabajos, y este tema de quedarme varias semanas me da posibilidades de estar en el interior tranquilo, sin tener que ir y volver a Buenos Aires”.

“Por el momento sigo viviendo en Buenos Aires, pero desde la semana pasada estuve trabajando en el interior de Chubut, Trelew y Puerto Madryn, así que moviéndome bastante”, expresó.

“Después de esta gira, para mediados de julio me quedo en Buenos Aires unos 20 días y comienzo luego otros viajes más para el norte, a provincias como Corrientes, Río Negro y Neuquén, donde llegaremos con seminarios. También en Mar del Plata y Capital Federal”, contó.

Con respecto a su inserción en el interior, dijo: “con los chicos de Caleta ya nos conocemos y es la segunda vez que estamos juntos trabajando, y con la directora de la escuela ya venimos haciéndolo hace varios años, generando cosas juntos todos los años”.

“Ya tenemos una conexión de trabajo constante, no es algo nuevo. Al tener el espacio propio se puede implementar una idea de trabajo de la que hemos hablado varias veces, entonces puedo venir una vez al año a capacitar en la escuela y hacerlo con todos los grupos” detalló, al agregar que “al margen que durante todo el año se encargan de generar más seminarios para que sus alumnos se nutran de todas las posibilidades”. “En ese sentido la respuesta es muy positiva”, enfatizó.

En referencia a lo que será su labor en la capital provincial, manifestó que es de manera más autogestionada y que una vez instalado aquí, comienza a ser contactado por distintas escuelas o ballets. “Tengo muy buena respuesta de la gente que ya me conoce y que ha trabajado conmigo, y hay otra con la que me contacto, avisando que voy. Hay de todo un poco” dijo, y sostuvo que en esta oportunidad se darán opciones de pago accesibles, considerando la crisis que está atravesando la provincia.

Aún así, dijo: “también sucede que si vengo a Santa Cruz a trabajar de esta forma independiente es algo problemático, ya que muchos lugares no se han querido comprometer para generar estos seminarios o clases porque no hay muchos quienes paguen. Pero me organicé desde febrero, dando la posibilidad de pagar hasta en varias veces para que se pueda”.





“Remar contra la corriente”

Por último, analizando cómo se lleva adelante este tipo de capacitaciones de manera independiente, Medina expresó que “está bueno destacar que la gente del interior de la provincia siempre me recibe con brazos abiertos y las personas con la que me conecto también, me hacen sentir que soy parte de lo que necesitan para su formación. Al margen que para mí también no deja de ser un aprendizaje estar delante de una clase”.

“Hay gente que siempre espera que regrese y eso me hace sentir parte de mi provincia. Algo que me viene pasando hace mucho es que me siento como afuera, porque no vivo acá, pero siempre generando proyectos para Santa Cruz y para aportar mi material” manifestó al subrayar que lo hace con mucho compromiso y “desde muy lejos y no todo el mundo se preocupa del lugar donde nació o del interior de su provincia”.

“Hacerlo así es súper positivo en ese sentido, aunque hay que remar contra corriente en muchos aspectos, porque no hay lugares que conseguir y ya hay clases preestablecidas, pero en general siempre soy recibido muy bien y son muy pocos los que por ahí siguen ignorando, o no quieren o tienen ganas de trabajar conmigo”, añadió.

En tanto, dijo que será de gran importancia poder estar todo un mes en la provincia, trabajando con bailarines locales y del interior. “Viene bien no porque sea yo, sino porque creo que la formación que se trae para compartir es un trabajo a tener en cuenta, además muchas veces lo hago de forma gratuita, y estar acá de nuevo es como reafirmar eso”, sostuvo.

En esta lógica hizo hincapié en “aquellos jóvenes aún menores de su mayoría de edad que se cargan una responsabilidad gigante de docentes bajo clase o seminarios de contemporánea sin haber estudiado ninguna técnica en referencia a la danza, esto genera aún más desinformación poco saludable para aquellas personas que realmente buscan y quieren capacitarse y entender de qué se trata esta disciplina”, y dijo: “son varios colegas de nuestra provincia de Santa Cruz que me han escrito haciéndome saber sus malas experiencias ante estos disertantes de nuestra provincia que lo único que buscan es lograr un dinero sólo para su beneficio”.