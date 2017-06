Francisco, sobre delincuencia juvenil: "No existen los adolescentes del todo malvados"

El papa Francisco aseguró hoy que "no existen los adolescentes del todo malvados", sino que "detrás de tantas formas de odio social a veces hay un corazón que no fue reconocido". "Cuando el que no es amado o no se siente amado es un adolescente, entonces puede nacer la violencia", aseguró el Pontífice durante la audiencia general al centrar su tradicional catequesis semanal en el tema "hijos amados, certeza de la esperanza".