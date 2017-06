Instancia local

Inicio para el fútbol y el vóley de los Juegos Evita 2017

Organizada por la Dirección de Deportes Municipal, comenzó ayer la etapa local de los Juegos Evita para las disciplinas de fútbol y vóley. La categoría convocada ayer fue la Sub 16. Hoy iniciarán los de la Sub 14. El juego se desarrolló en la cancha Enrique Pino de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios y en el gimnasio municipal 17 de Octubre.

La instancia local de los Juegos Evita 2017 comenzó su desarrollo. En el caso del fútbol masculino categoría Sub 16, se jugaron partidos en la cancha Enrique Pino de la AIFB. Hoy será el puntapié inicial para la Sub 14, con 9 y 8 equipos participantes respectivamente.

Javier Rodríguez, profesor de esta disciplina, integrante del staff de la organización local, relató que se encuentran “desarrollando la primera fecha de los Juegos Evita en la categoría Sub 16, con un total de 9 equipos y mañana (por hoy) comenzamos con la Sub 14, con 8 equipos participando. En la primera semana los chicos Sub 16 jugarán en dos zonas, una de 4 y otra de 5 equipos, mientras que los de la Sub 14 participarán el miércoles y viernes, también divididos en dos zonas de cuatro equipos. Cada conjunto jugará tres partidos por zona, clasificando los dos primeros, quienes se cruzarán después en las semifinales. Estimamos que las finales se desarrollarán el 8 o 9 de julio en instalaciones del Boxing Club”.





Vóley en el 17 de Octubre

En otro sector de la capital, las instalaciones del gimnasio 17 de Octubre estuvieron disponibles para la instancia local en la disciplina de vóley masculino y femenino. La jornada de apertura contó con la disputa de tres partidos, competencia que tendrá su continuidad este jueves.

Todo comenzó a las 20:00. La competencia local se abrió con el partido entre IMA y Boxing Club en masculino, para posteriormente disputarse el duelo entre 17 de Octubre y el Gimnasio Verón femenino. El jueves se enfrentarán Boxing y Verón en femenino.

En referencia a dicha competencia, Marcelo Chacón, referente del vóley en el 17 de Octubre, indicó que “estamos iniciando en la jornada la disputa de los partidos de la instancia local de los juegos Evita. En lo que a vóley respecta, con una convocatoria que no ha sido buena, ya que tenemos tres equipos para Sub 15 y Sub 17 en femenino y masculino, como ser Gimnasio Verón, Boxing Club y 17 de Octubre y se sumó el IMA, esto se debe a lo que está pasando y que no escapa a nadie, como ser que no hay clases, pero bueno, hay que jugar esta etapa porque se acercan las fechas del provincial, que serán en el mes de julio. Para nosotros es importante organizar esta instancia de los comunitarios y ver que los chicos están predispuestos a participar y mostrar lo que han aprendido”.

En otra parte de la nota, el referente de la actividad resaltó el incremento de alumnos que se han sumado a las escuelas de vóley formativo, en especial en la rama femenina, con cerca de 150 alumnas en las clases que se imparten los días martes y jueves en las categorías Sub 13, 14, 16 y 18, además de mini vóley y la rama masculina.