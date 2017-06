La Cuenca honra a las víctimas

A 13 años de la tragedia en el interior de Mina 5

14 mineros fallecieron producto de un incendio y posterior derrumbe del socavón. La Cuenca debió reponerse así de la peor tragedia de su historia. Hoy familiares y sobrevivientes junto a la comunidad recuerdan la memoria de las víctimas y siguen pidiendo Justicia.

Hoy no es un día cualquiera y menos para la Cuenca Carbonífera. Se cumplen 13 años de la peor tragedia minera de la provincia. La comunidad honrará durante toda la jornada la memoria de José Armella, Julio Alvarez, Odilón Vedia, Nicolás Arancibia, Víctor Hernández, José Hernández, Silverio Méndez, Ricardo Cabrera, Jorge Vallejo, José Chávez, Oscar Marchant, Sixto Alvarado, Miguel Cardozo y Héctor Rebollo, los 14 trabajadores mineros fallecidos en un incendio y derrumbe que nunca debería haber ocurrido y pasó por la negligencia y desidia de quienes estaban a cargo y años de vaciamiento de YCRT.

Ramiro Apaza es miembro de Agrupación por la Memoria, creada para mantener vivo el recuerdo de aquella trágica jornada del 14 de junio de 2004. En el marco de las actividades se inauguró una muestra artística en la UART. “Hay que aprender de esto, mirar nuestra historia y no ser indiferentes para que no nos vuelva a pasar”, sostuvo el joven en esa ocasión.

“Al trabajar en la mina sentí la necesidad de homenajear a los mineros, por más que no los haya conocido a varios de ellos. Convocamos a artistas, enfermeros que atendieron a los sobrevivientes y a demás personas para hacer este proyecto. Justamente, los sobrevivientes también nos están acompañando” afirmó.

Sostuvo que muchos de ellos “no son tenidos en cuenta por la sociedad: muchos son compañeros de labores, otros están jubilados y pasan desapercibidos. Se sienten excluidos de la historia, nadie cuenta qué le pasó a ellos ni quiénes fueron los responsables operativos y políticos de la tragedia. Los marginaron cambiándolos de sectores y hasta censurándolos en los medios, algo lamentable”.

El joven reflejó lo que muchos sienten en la Cuenca y en la provincia: “acá hubo mucha complicidad política. Esto fue negligencia, no un accidente. Las denuncias se encajonaron. Incluso los juicios fueron una vergüenza. Nosotros creemos que no hubo justicia, por eso pedimos que no haya ni olvido ni perdón”, subrayó.