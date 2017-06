Puerto Deseado

Presunto caso de explotación de un marinero senegalés

La Justicia Federal con asiento en Caleta Olivia investiga una denuncia efectuada por la directora del Hospital Distrital de Puerto Deseado, Laura Beveraggi, contra la empresa española armadora del barco “Loitador” por presunta explotación laboral a la que habría sido sometido un tripulante senegalés.

Se trata de un marinero de 35 años que el pasado lunes ingresó al nosocomio local con un cuadro de hipotermia y de deshidratación tras ser evacuado por Prefectura Naval por un desmayo sufrido en la bodega del barco mientras se hallaba operando en aguas internacionales.

Si bien los estudios practicados al paciente no arrojaron ninguna patología, y a los dos días de su internación ya se hallaba en condiciones de recibir el alta médica, Beveraggi radicó la denuncia por explotación al considerar que el marinero era maltratado y trabajaba más horas de lo que dice la ley.

“El marinero ingresó al hospital con un cuadro de hipotermia, estaba deshidratado también, pero enseguida se recuperó; al ser interrogado y como habla muy poco español muchas veces nombró la bodega y dijo que últimamente sólo comía a la noche, la directora consideró que había maltrato y explotación y se hizo la denuncia, pero los análisis en general están muy bien”, dijo al Diario Crónica un facultativo que pidió reserva.

Tras la denuncia, el tripulante senegalés, que ya fue dado de alta, se encuentra alojado de manera provisoria en el Centro de Asistencia a la Víctima” con custodia de la Prefectura Naval hasta que se consiga un traductor para que pueda declarar ante la Justicia. De todos modos se supo que una asistente social del Municipio le preguntó si era maltratado en el barco y el marinero respondió con señas que no.





“El ayuno es por el Ramadán”

Por su parte, fuentes de la empresa española deslizaron que la operadora analiza realizar una denuncia penal por retención indebida de personas y una queja formal ante Cancillería, porque considera que se están violando todos los derechos al mantener retenido y aislado al marinero.

Una de las fuentes consultadas explicó al Diario Crónica que la no ingesta de alimentos durante el día se debe a que es época de Ramadán –ayuno que efectúan los musulmanes– pero no a la decisión de la empresa de no darles comida.