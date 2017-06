MUS

Organizan un “papelón” en Casa de Gobierno

Durante esta mañana referentes de la MUS decidieron realizar una intervención para esta tarde en las paredes del palacio provincial. La misma constará del pegado de papeles donde los vecinos podrán expresar su situación.

Desde las 10 horas, integrantes de los distintos gremios que componen la Mesa de Unidad Sindical deliberaron sobre la continuidad de su reclamo y el apoyo a los trabajadores pasivos de la provincia en la explanada de Casa de Gobierno.

Juan José Ortega, integrante de la MUS, anunció al móvil de LU12 Radio Río Gallegos la intervención de las paredes del palacio gubernamental, “es una convocatoria abierta a todos los vecinos en la que podran expresar a través de papeles su apoyo a los jubilados unidos”, dijo.

Por otra parte, Ortega fue crítico con el gobierno nacionala y dijo que “estamos con una tristeza enorme en la provincia, no nos quedan recursos y nosotros no queremos ir mas allá” y agregó: “queremos que esto se solucione y aunque entendemos lo de las cuentas, desde el gobierno nacional imponen una serie de condiciones para solucionar las crisis que finalmente no las resuelven”, concluyó.