Finalmente no hubo acuerdo en Córdoba y gremios de transporte siguen con el paro

Los gremios del transporte de pasajeros en la ciudad de Córdoba continúan con un paro que cumple hoy nueve días consecutivos en reclamo de mejoras salariales, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre los trabajadores, las empresas, y el municipio.

Desde la administración de la ciudad de Córdoba apuntaron contra los choferes a los que acusan de una "maniobra ilegal" ya que en principio se informó que hubo acuerdo, pero en realidad nunca se convocó a la UTA ni a las empresas. Esa "maniobra ilegal" apunta a un encuentro entre los delegados sindicales y el Ministerio de Trabajo de la provincia.





El propio intendente Ramón Mestre expresó en la red social Twitter que "la Municipalidad rechaza las condiciones de este 'supuesto acuerdo' ilegal del cual el Municipio no ha participado. Y ratificó: "Los trabajadores despedidos han perdido su puesto y las horas no trabajadas no serán abonadas. No hay ni ha habido ningún acuerdo. No se puede premiar ni a la ilegalidad ni a la violencia. No hemos llegado a ningún acuerdo. Vuelvo a instar a los trabajadores a que vuelvan a sus puestos de trabajo".





"No vamos a dar marcha atrás", afirmaron desde el municipio en diálogo con ámbito.com. Al tiempo que remarcaron que aunque el paro sigue, hay cada vez más choferes que de forma "voluntaria" están levantando la medida de fuerza.





Por su parte, el secretario de Interior de UTA Nacional, Jorge Kiener, volvió a realizar duras críticas a los delegados de los choferes.





"Lo de anoche fue patético de nuevo. La verdad que lamentable por los trabajadores, lamentable por los usuarios. La verdad que una vergüenza, nunca visto esto", sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.





"Que sigan así, que sigan creyéndoles a esos tarados de delegados. Hoy pretenden que yo vaya de nuevo a pedir lo mismo que el viernes rechazaron", cuestionó.