Juegos Evita

Comenzó la competencia en Handball Sub 14

Cinco equipos masculinos Sub 14 están participando de la Instancia Local de Handball de los Juegos Evita. Hoy, los planteles masculinos de fútbol Sub 16 comenzarán a jugar en la cancha Enrique Pino. Habrá saque inicial para el vóley.

En el Atlético Boxing Club comenzó a disputarse la Instancia Local de los Juegos Evita.

En las instalaciones del Atlético Boxing Club, ayer comenzó a disputarse la Instancia Local de Handball para los Juegos Evita 2017.

La disciplina se desarrolla en dos modalidades: Escolar Sub 14 y Comunitario Sub 16, en ambas ramas. En esta edición, en Sub 14 Masculino en modalidad Escolar están participando los conjuntos de IPEI “A”, IMA, IPEI “B”, Salesiano y Fátima, en tanto que en Sub 16 modalidad Comunitario juegan los conjuntos de IMA, Salesiano y RG Deportes.

Abrieron la competencia los equipos de Sub 14 con dos partidos, IPEI A se midió con IMA, mientras que IPEI B lo hizo con Salesiano. El debut del plantel de Fátima será mañana a las 14:00 cuando se mida con Salesiano; una hora antes, IMA e IPEI B se enfrentarán en la cancha del ABC.

De acuerdo a lo previsto, la competencia constará de cinco fechas y la final se jugaría a principio de julio.

La categoría Sub 16 comenzará a jugar el lunes 26 de junio con el cruce entre IMA y Salesiano. La competencia será a tres fechas.

Por otra parte, en la rama Femenina habrá tres equipos por categoría: en Sub 14 se medirán Salesiano, Fátima e IPEI, mientras que en Sub 16 lo harán Salesiano, Fátima y RG Deportes. Los triangulares se desarrollarán íntegramente el martes 20 de junio en el Boxing Club.





Balón en juego

Por otra parte, hoy en la cancha Enrique Pino comenzarán los partidos de Instancia Local en Fútbol Sub 16 con la participación de nueve planteles. Ferro Amarillo y Negro, Boxing, Unión Santacruceña B, Don Bosco y Palermo se medirán en la Zona 1, mientras que Ferro Amarillo, Hispano, Unión Santacruceña A y Belgrano jugarán en la Zona 2.

La competencia se disputará a cuatro fechas, en la cual habrá semifinales y la esperada final.

En tanto que en Sub 14 serán ocho los combinados en competencia: Boca, Unión, Ferro, Belgrano, Boxing A, Hispano, Don Bosco y Boxing B que, divididos en dos zonas, comenzarán a medirse mañana.

Además, en el Gimnasio Municipal 17 de Octubre comenzará la Instancia Local de Vóley en modalidad Comunitario, que convocará a los Sub 15 y Sub 17 en ambas ramas. Entre los sextetos participantes estarán los representativos de Gimnasio Municipal Benjamín Verón, 17 de Octubre y Atlético Boxing Club.





PROGRAMA

HOY

FUTBOL SUB 16 MASCULINO

13:30 Ferro Amarillo y Negro Vs. Boxing

15:30 Unión Santacruceña B Vs. Don Bosco





JUEVES

13:30 Ferro Amarillo Vs. Hispano

15:30 Unión Santacruceña A Vs. Belgrano





DOMINGO

13:30 Boxing Vs. Unión Santacruceña B

15:30 Don Bosco Vs. Palermo