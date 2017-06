En Santa Cruz

Nación buscará eficientizar el recurso humano docente

Se trata del plan que tiene previsto el Ministerio de Educación para destrabar el conflicto. Sara García, secretaria general de AMET, señaló que esta semana la presidenta del CPE deberá mantener una audiencia con Esteban Bullrich, pero con papeles en mano. Nación busca conocer (entre otros datos) cuántos cargos docentes tiene la provincia y si todos dictan clases. Con esa información, Nación se encargará de que el pago de sueldos sea en tiempo y forma.

Ayer al mediodía, la secretaria nacional de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Prof. Sara García, fue recibida por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.

En la previa, la profesora había adelantado a La Opinión Austral que el tema a tratar era el conflicto docente en Santa Cruz y demandaría al funcionario que se “ponga al frente de este conflicto y brinde una solución en lo inmediato”.

Concluida la reunión de ayer, la secretaria general de AMET señaló a este medio que Bullrich le comunicó que en el transcurso de esta semana tendrá una reunión con la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) María Cecilia Velázquez, quien deberá presentar ante Nación documentación relacionada al recurso humano.

“Bullrich explicó que cuando se reunió con Alicia Kirchner le dijo que se trabajará en un esquema de sinceramiento del déficit en educación en Santa Cruz, y pidió dejar de lado toda diferencia política”.

De esta manera el Estado Nacional apunta a conocer a ciencia cierta cuántos cargos docentes tiene actualmente Santa Cruz, y si todos ellos se encuentran cumpliendo la tarea por la que se les paga el sueldo, es decir frente a un aula enseñando.

Por ello es que el Consejo Provincial de Educación deberá transparentar la planta funcional en cada establecimiento educativo de la provincia, entre otra información, para luego ser presentado a las autoridades educativas nacionales.

Con esta información en mano, el Ministerio de Educación de la Nación se avocará (con la necesaria participación del Consejo Provincial de Educación) a avanzar en una eficientización del recurso humano docente en Santa Cruz y luego analizar de qué manera se podrá recuperar el tiempo perdido de clases. Según un estimativo de las autoridades nacionales, en esta provincia cada 20 alumnos hay un docente.

Una vez acomodada la estructura educativa, Sara García señaló que “Bullrich mantendrá una reunión con Rogelio Frigerio (ministro del Interior de la Nación) para garantizar que el Estado Nacional envíe los fondos y los docentes cobren sus sueldos en tiempo y forma y los alumnos puedan regresar a clases”.

García dijo a La Opinión Austral que lo planteado por Bullrich es para conocer con “precisión si el dinero de educación es invertido en educación”, y sostuvo que con esta alternativa “pude haber una salida rápida a esta crisis”.

Así planteadas las cosas, las autoridades de Educación ahora deberán presentar toda la información de forma clara y precisa. Pero no se debe dejar de lado que en los últimos años los gremios docentes santacruceños reclamaron la “poca transparencia” que el CPE tuvo a la hora de mostrar los papeles.

A modo de muestra, no se debe dejar de lado un reclamo histórico de ADOSAC y AMET de volver a tener acceso al liquidador de sueldos, con esta información los gremios podían saber cuántos sueldos paga el Estado Provincial por el servicio educativo público, y conocer cuál era el lugar de trabajo de los maestros. Pero el acceso fue denegado por el CPE.



Antecedentes

A escasos días de iniciar el Ciclo Lectivo actual, La Opinión Austral publicó una nota dando cuenta que el ministro Esteban Bullrich precisaba que en las paritarias nacionales se debatirían las condiciones laborales, ya que lo salarial “es potestad de las provincias”.

En ese contexto, el funcionario aclaraba que el Ministerio que está a su cargo trabajará en conjunto con las provincias para bajar el nivel del ausentismo. “Trabajaremos con las provincias para ver de qué manera se baja el ausentismo, esto es un debate que se tiene que dar, ya que por cargo se pagan tres docentes, y no es lo mismo que se le pague a uno”, dijo el funcionario en declaraciones a un canal de televisión porteño en medio de la puja por la paritaria salarial.

Sin precisar mayores datos, aseveró que “desde una provincia me dijeron que por cargo tienen un promedio de 3,5 docentes. Mandamos un equipo a trabajar y analizar las razones, el 25% de las licencias es por afonía. Ello significa que el docente está en su casa, por ahí no puede dar clases, pero puede contribuir con otras tareas, y que la jornada educativa se extienda”, precisó.

La Opinión Austral por aquellos días consultó al entonces vocal en representación del Ejecutivo en el CPE, Prof. Ismael Enrique, y explicó que Santa Cruz no cuenta con una cifra certera sobre el nivel de ausentismo. “Es un dato que debemos construir, sucede que para determinar esa información se deben analizar diferentes variables, pues hay maestros que no están al frente de aula y pueden figurar con alguna licencia y no se encuentran en sus domicilios, sino que fueron nombrados en otros cargos”, detalló.

En cuanto a lo salarial, Bullrich pedía no “confundir a la población, dicen que nos borramos de la educación, lo que hace el Gobierno Nacional es aportar fondos para que las provincias puedan pagar los sueldos. Hay un compromiso con ese tema, ese fondo pasó de $ 8.500 millones a $ 22.000 millones”, y repitió que “no estamos satisfechos con los salarios docentes, pero la mejora llevará un tiempo”.