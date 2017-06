Jubilados Unidos

“Nosotros no quebramos la provincia, reclamamos por nuestros derechos”

Después de cinco días de acampe en Casa de Gobierno, Jubilados Unidos ingresó por la fuerza al hall de entrada de la Casa de Gobierno y permanecerá allí hasta obtener una respuesta respecto al pago de sueldos. “Nos están matando en vida y el tiempo que nos quede, seguiremos luchando para que nos paguen”, dijo Elsa Ilnao. En tanto, el Ejecutivo informó que pagará “en función de los ingresos”.

Ayer transcurrieron setenta y cinco días del primer acampe que Jubilados Unidos montó en el ingreso a la Caja de Previsión Social (CPS) para reclamar que el pago de sueldo siga concretándose el 24 de cada mes.

Por aquel entonces buscaban que la gobernadora de Santa Cruz diera cumplimiento a la fecha histórica de la liquidación salarial. Pero ante las adversidades económicas de la provincia, sumida en una de sus peores crisis, el Poder Ejecutivo Provincial ni siquiera podía dar cumplimiento a la promesa de Alicia Kirchner de pagar los haberes los primeros días de cada mes.

Con el transcurrir de las semanas, la lucha de los jubilados se acentúo y debieron enfrentarse a los vaivenes de quien en ese entonces era el presidente del ente previsional (Ariel Ivovich), que terminó renunciando al cargo tardíamente luego de protagonizar junto a su hermano un enfrentamiento con las mujeres que buscaban notificarlo acerca de un amparo presentado en la Justicia.

A pesar del reclamo, los días siguieron pasando y la respuesta nunca llegó. Ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana, representantes de los Jubilados Unidos se presentaron en Jefatura de Policía y dialogaron con las autoridades de la fuerza. Según pudo saber La Opinión Austral, los retirados les manifestaron que estaban desbordados por el conflicto, por lo que “les preguntamos si ellos tenían conocimiento sobre el pago de sueldos y nos solicitaron unas horas para averiguar”. A las 15:30 horas se cumplió el plazo otorgado y los voceros volvieron a hacerse presentes en la Jefatura de Policía. Allí les indicaron que Provincia había firmado con Nación el préstamo y que debían esperar hasta la semana que viene, “pero nosotros exigíamos que el Gobierno nos pague el sueldo en lo inmediato o al menos nos dé un cronograma”.

En ese punto de la jornada circulaba un rumor dando cuenta que el Gobierno solicitaría el desalojo de los manifestantes de Casa de Gobierno y frente a ello, los jubilados les dijeron a las autoridades policiales que no querían enfrentarse “entre padres e hijos”, ya que muchos de los descendientes de los jubilados prestan servicio a la comunidad.

Ante esa situación, el personal policial en actividad decidió entregar sus armas, por lo que custodiaba el palacio gubernamental sin armamento.

Con un escenario caótico, enmarcado con quema de cubiertas, carpas montadas por los manifestantes y ambulancias, los jubilados ingresaron por la fuerza a Casa de Gobierno, en un intento desesperado de visibilizar su reclamo ante los ojos de quienes gobiernan.





“Decidieron quién iba a comer”

Horas más tarde, luego de dar lugar a que personal médico revisara a quienes soportaron estos meses de pelea y padecieron un desgaste físico y mental, los jubilados brindaron una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

Elsa Ilnao señaló a los medios de comunicación que “tuvimos que ingresar a Gobierno después de 75 días de espera. Jamás nos dieron respuesta concreta, siguieron pagando por goteo y decidieron quién podía comer y quién no”.

Dijo que “no somos prioridad para el Gobierno, lo único que queremos es que nos paguen el sueldo luego de aportar por más de 30 años y lo necesitamos para sostener a nuestras familias”.

“Esperamos que la señora (Alicia Kirchner) cumpla con sus funciones, nosotros no le pusimos una pistola en la cabeza para que sea candidata, ella lo eligió”, manifestó Ilnao e indicó que “se supone que debían trabajar para que los ciudadanos estemos mejor”.

Más adelante, expresó que “la provincia se está viniendo abajo y no por culpa nuestra, sino por quienes tienen el poder político. La plata está y creemos saber en qué la gastan. Le pedimos a Alicia Kirchner que el dinero aparezca, no vamos a irnos de aquí hasta que no les paguen a todos. Hace 75 días que repetimos lo mismo”.

Seguidamente apuntó contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, señalándolo que omitió su responsabilidad de dar contención a quienes padecen este conflicto. “Vino varias veces la ambulancia para atendernos, estamos soportando el frío a la intemperie y nadie da una solución”.

Además recordó que en diversas oportunidades el actual Gobierno dijo que recibieron una provincia en quiebra, “nosotros no la quebramos y queremos saber dónde están las denuncias penales ante este robo”.

Más adelante, la vocera de Jubilados Unidos dio a conocer que no pidieron que la Policía entregara las armas, “ellos se comportaron correctamente con nosotros y estamos todos ante la misma realidad, pidiendo que nos paguen el sueldo y tener una buena obra social”; “no puede ser que nos estén matando en vida”, manifestó. “Hay una mujer con cáncer que estuvo peleando los 75 días, la están matando”, dijo otro jubilado.

Al cierre de esta edición, los jubilados permanecían en Casa de Gobierno a la espera del pago de sus sueldos.





Los sueldos se pagarán en función de los ingresos

En otro orden, el Gobierno de Santa Cruz informó que se “encuentra trabajando arduamente en el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo de los empleados públicos y de jubilados y pensionados. Los mismos serán efectivos en función al ingreso de recursos a las arcas provinciales”.

Asimismo, reiteró que el “Ejecutivo santacruceño se encuentra a la espera del convenio acordado con el Gobierno Nacional, que surgió luego de reiteradas negociaciones con distintos funcionarios del Estado central”.