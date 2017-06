Guillermina Fitz Maurice al mundial de karate

Guillermina: la riogalleguense estará en el mundial de Irlanda.

La Asociación Shoto Yuku (nuestro hogar) Santa Cruz (ASYSC) y la Escuela de karate do Shotokan JKA del Atlético Boxing Club, informaron a la comunidad que la practicante de karate do Shotokan del Atlético Boxing Club, Guillermina Fitz Maurice, integrará la Selección Argentina de la AES-JKA, que participará en el JKA World Championships 2017 a disputarse en Irlanda del 17 al 20 de agosto en su Edición N° 14.

Irlanda será el anfitrión del 14º Campeonato Mundial de karate JKA 2017, copa Gichin Funakoshi.

Cabe destacar que durante los días 24, 25 y 26 de marzo se llevó a cabo en el I.S.E.F.N Nº 1 (Miguel Sánchez 1338 - Núñez, Buenos Aires), el curso anual de instructores y selectivo 2017 para integrar la Selección Argentina de la AES-JKA, donde participaron karatekas de todo el país en sus distintas categorías, Santa Cruz asistió con más de 26 practicantes, tres de los cuales quedaron seleccionados: Guillermina Fitz Maurice en categoría 14 años, Lusmila Ojeda Rebull en categoría 15 años y Daiana Stoessel en categoría 18 años. Por una situación complicada y teniendo otros objetivos, la practicante de karate Do Guillermina es la única que afrontará este desafío con el esfuerzo de la familia e instituciones que acompañan, por lo pronto se encuentra realizando un trabajo preferencial en las instalaciones de Wellness del ABC con profesores de educación física de la institución albiverde que la becó para tal objetivo. Al igual que en la escuela de karate de la institución, la familia se encuentra realizando un evento recaudatorio para ayudar en este desafío que Guillermina llevará adelante. Fabián Camporro, en su carácter de instructor, quiso aclarar: “nos encontramos abocados todos al Torneo Nacional de karate do JKA que se llevará adelante en Río Gallegos, al cual priorizamos. En el evento esperamos a más de 500 competidores y acompañantes de todo el país, lo cual demandará la ayuda de toda la sociedad y familia de karate do JKA de la provincia. Este ha sido uno de los motivos también por lo que han desistido las atletas convocadas”, y acotó: “acompañaremos en lo que sea posible a que Guillermina llegue de la mejor manera a este Mundial y valoramos el esfuerzo familiar para tal fin, deseándole el mayor de los éxitos y que disfrute de esta experiencia máxima que es la de participar de un Mundial de karate Do, llevando la insignia nacional en su Karategui (traje de karate)”.