Río Gallegos

Policía Federal detuvo a joven con dólares falsos y cocaína

Fue demorado en la terminal de ómnibus tras una denuncia anónima de una persona estafada. Tenía unos 2.000 dólares en billetes de 100. Además tenía en su poder un tubo que luego se confirmó que contenía clorhidrato de cocaína. Fijó domicilio en las causas por posesión de billetes apócrifos y por tenencia de estupefacientes. Hay denuncias en la región por compras con dólares truchos.

Los billetes secuestrados serán sometidos a un peritaje.

Un joven fue detenido con dólares falsos en la terminal de ómnibus de Río Gallegos. Además le secuestraron un tubo con dosis de cocaína. La detención la llevó a cabo personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación, que finalizó con la demora del joven de 25 años, se inició el viernes, luego de que una persona a través de un llamado anónimo a la delegación local de la PFA denunció que un muchacho le vendió billetes de 100 dólares apócrifos. Aportó datos y características del estafador.

Con esta información comenzó la investigación que se extendió el fin de semana, con conocimiento de las autoridades del Juzgado Federal. El sospechoso volvió a la terminal de ómnibus en el mediodía de ayer, y en ese momento fue demorado por los efectivos de la PFA. Fue requisado, y en su campera se encontraron unos 2.000 dólares en billetes de 100. Además tenía un tubo que luego se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

El sujeto fue trasladado a la sede de la fuerza nacional, donde fue identificado -no tendría antecedentes- y tras ello fijó domicilio en las causas que se le iniciaron por posesión de billetes apócrifos y por tenencia de estupefacientes. Luego de los trámites judiciales, fue excarcelado.

En tanto que los billetes truchos serán sometidos a peritajes, informe que será incluido en la causa.





Dólares truchos en El Calafate

Son billetes de 100 dólares que fueron utilizados para estafar a un comercio y a un joven de El Calafate.

Las denuncias se hicieron el lunes y corresponden a hechos ocurridos durante el fin de semana.

Según se conoció, una denuncia la hizo el responsable de una tienda de ropa de montaña del centro de la villa turística. El comerciante se habría dado cuenta de la falsedad de dos billetes de 100 dólares al momento de realizar un depósito en el banco.

La segunda denuncia la hizo un joven que vendió un teléfono celular por el que le pagaron 900 dólares. La venta estaba anunciada por la red Facebook. Comprador y vendedor acordaron encontrarse en el centro de la ciudad, donde hicieron la transacción.

Ambas denuncias coinciden con la descripción del portador de los dólares falsos.

El comercio tiene registrado a un hombre en sus cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya fueron aportadas a la Policía.

El portal de noticias Ahora Calafate constató con fuentes de Río Gallegos que los dos hechos coinciden con similares actos denunciados en la capital provincial, de donde sería oriundo el hombre que hizo los pagos con los billetes falsos.

Habría al menos tres denuncias realizadas en comisarías de la capital sobre diferentes pagos realizados con dólares falsos.

Las denuncias fueron comunicadas al Juzgado y a la Fiscalía Federal con asiento en Río Gallegos, de donde se esperan instrucciones para la investigación, informó Ahora Calafate.





También hay una denuncia en Río Grande

El responsable del comercio ‘Popper’, de Río Grande, denunció que les entregaron dólares falsos. Fue notificado de la moneda apócrifa cuando se proponía realizar una operación bancaria con esos billetes. Realizó la denuncia correspondiente en sede judicial y le secuestraron los dólares que habían recibido.

El encargado del comercio ubicado en San Martín al 300 radicó la denuncia en la Comisaría Primera de Río Grande, una vez que le advirtieron en el banco sobre los dólares falsos que habían recibido, consignó Info Fueguina.

Los billetes, siendo sometidos a diferentes exámenes en la División Policía Científica Río Grande, fueron secuestrados y se trabaja para determinar su origen.





8 tips para reconocer un billete de dólar falso

Los dólares falsos siguen circulando en el mercado y ante este panorama es importante saber distinguir entre un billete verdadero y otro falso. Por lo que tomamos 8 recomendaciones del portal web Finanzas Personales, que le servirán para reconocer si realmente está recibiendo un billete original.

Sienta la textura: Lo primero que debe hacer es tocar el billete. Cuando se trata de billetes falsos, el papel que se utiliza es de menor calidad. Generalmente, estos son cubiertos con parafina para que adquieran una mayor rugosidad. Sin embargo, los originales son más ásperos y, por cuenta de la cera, las falsificaciones tienen una textura más “grasosa” que la de los billetes originales.

Observe los colores: La combinación de colores de los billetes reales es muy difícil de copiar debido a los contrastes que manejan entre colores pálidos y vivos. En su mayoría, los falsos tienden a tener un verde más brillante. Además, la baja calidad del papel hace que pierdan su color con el uso. Puede que al frotar los falsos sobre un papel blanco se destiñan, dejando un poco de color verde en el papel.

Mire el retrato: En los billetes originales las facciones de los personajes son definidas de manera cuidadosa. Si compara encontrará que en los billetes falsos, la cara no tiene tantos detalles, las arrugas no están marcadas y los bordes no están bien definidos, lo que hace que el rostro de estos próceres se pierda con el fondo.

Verifique si hay marca de agua: Si todavía no está seguro tenga en cuenta que en los originales se debe ver a trasluz la imagen nítida del rostro del personaje que se encuentra en el billete. Esta imagen preserva todos los detalles de la cara: la nariz, las cejas, los ojos y la boca están definidos claramente. No debe haber líneas finas alrededor de la cabeza. La marca de agua se debe ver en ambos lados del billete.

Mire el valor numérico (parte inferior derecha): El valor en número que está en la esquina inferior derecha cambia de color. Pasa de negro a verde y en los últimos diseños, pasa de cobre a verde. Este valor, al igual que el texto “The United States of America”, deben ir en alto relieve.

Examine los números de serie: Los números de serie van en el mismo color que el sello del Tesoro. En los billetes falsos puede que los números no estén perfectamente espaciados ni alineados.

Busque el hilo de seguridad: Los billetes originales tienen un hilo de seguridad que al trasluz se debe ver como una línea plateada vertical que lleva la expresión “USA” seguida de la denominación del billete. Por ejemplo, en el billete de US$100 aparece “100 USA 100 USA”.