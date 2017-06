Reclamo electoral

Polémica por cómo se aplica el D’Hont en UPVM

De cara a lo que será la presentación de los frentes electorales, Proyecto Alternativo, lineamiento interno de la UCR, ya manifestó su intención de competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, por lo que reiteró su reclamo, hecho público hace tiempo, de la correcta aplicación del sistema D’Hont de reparto proporcional de las candidaturas, de acuerdo al caudal de votos obtenido por cada lista. Esto fue planteado con fuerza al presidente de la UCR, Eduardo Costa, pero también en la convención provincial del centenario partido.

Pero “el máximo órgano del partido eludió responder a nuestro reclamo, haciéndole el juego a Costa para que pueda diseñar el sistema de reparto que más le convenga, como lo hizo en el año 2013, en que estableció el de ‘lista completa’, lo que nos obligó a recurrir a la Justicia, donde se nos dio la razón con un fallo ejemplar de la Cámara Nacional Electoral, descubriendo la vergonzosa e indigna conducta del oficialismo del partido”, aseveró el referente del sector, Dr. Evaristo Ruiz, a su vez presidente del Concejo Deliberante local.

Proyecto Alternativo, con la firma de Rita Villegas, envió una nota al diputado Eduardo Costa en su calidad de presidente provincial de la UCR para que este tema se incorpore al temario de la convención, con el fin de que el máximo órgano partidario ordene a las autoridades que. de integrarse un frente, “se respete en las PASO la distribución de todos los cargos bajo el sistema D’Hont, de acuerdo a lo establecido por el artículo 33º, párrafo 2 de la Carta Orgánica partidaria, con el objetivo de evitar que se repita lo ocurrido en las últimas dos elecciones”, pero no hubo ninguna respuesta ni de la convención ni del titular del partido, Eduardo Costa, “quien parece dispuesto a ignorar cualquier posición crítica a su modo de conducción partidaria y en el armado de la estrategia electoral provincial”, indicó el ex diputado Jorge Cruz, también referente del espacio radical opositor.

El pronunciamiento de las autoridades partidarias que busca Proyecto Alternativo, se sostiene en que lo ocurrido en 2013 fue “un atropello a los derechos de los ciudadanos”, lo que generó que los candidatos de Proyecto Alternativo renunciaran a integrar la lista definitiva para las elecciones de 2013 y así no legitimar “el desprecio de las autoridades partidarias de turno” a las minorías.