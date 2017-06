Elecciones parlamentarias

Mañana se vence el plazo para inscribir frentes y alianzas

De acuerdo al cronograma electoral, mañana se vence el plazo para inscribir ante la Justicia los frentes y alianzas que competirán en las PASO, de cara a las elecciones de octubre. En principio se confirmaría la inscripción de tres frentes y se abre el interrogante sobre un cuarto.

Al menos tres frentes electorales se inscribirían antes del vencimiento del plazo estipulado por la Justicia Electoral.

A las 24 horas de mañana, 14 de junio, vence el plazo para la inscripción de frentes y alianzas en el territorio provincial, de cara a las elecciones parlamentarias de agosto en las PASO y las generales de octubre.

Como es costumbre, con seguridad los apoderados inscribirán a sus respectivos frentes sobre el límite del plazo.

Hasta el momento, habría tres frentes confirmados para disputar las seis bancas en juego, tres en la Cámara de Senadores y tres en la Cámara de Diputados por Santa Cruz.

Desde el oficialismo se descuenta que estará el Frente para la Victoria, que integrarán el Partido Justicialista (PJ), Kolina y el Partido de la Victoria, a los que podrían sumarse otras fuerzas con representación vecinal en distintas localidades.

Por su parte, en la oposición ya está confirmado que no estará “Cambiemos”, sino que se mantendrá el frente Unión Para Vivir Mejor, conformado hasta el momento por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Encuentro Ciudadano, el Socialismo y el Frente Renovador, a quienes también se adosarán partidos vecinales como MOVERE de Las Heras.

En tanto que por la izquierda estará nuevamente el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, integrado por el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el PTS. Ayer a contrarreloj los dos primeros partidos buscaban acordar con el PTS que exista lista unidad en todas las provincias y así evitar ir a una compulsa en las PASO.

El cuarto frente es aún una incógnita y sobre él se han lanzado diversas especulaciones. Sería, de existir, el que le diera la plataforma electoral al ex gobernador Daniel Peralta. Desde Buenos Aires, dirigentes nacionales del partido FE, del Momo Venegas, habían afirmado que estaban en conversaciones para que por dicho partido se postulara el ex mandatario, pero aparentemente dicho partido no tendría el reconocimiento provincial como partido de distrito.